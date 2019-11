Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie stawia na ograniczenie pracy po godzinach

Work > life balance

Jak pokazują badania, całkowite odcięcie się od życia firmy po powrocie do domu jest praktycznie niemożliwe. Kluczowe znaczenie ma tutaj nasza stała obecność w sieci oraz przeniesienie obowiązków służbowych w przestrzeń wirtualną. Czasy, kiedy praca kończyła się wraz z upływem 8 godzin powoli odchodzą w zapomnienie. 16% ankietowanych deklaruje, że codziennie po godzinach pracy odbiera służbowe maile, telefony lub korzysta z firmowego komunikatora i mediów społecznościowych prowadzonych przez firmę. Co czwarty badany odpowiedział, że zdarza mu się to kilka razy w tygodniu. Jedynie ¼ badanych przyznała, że po powrocie z pracy odłącza się od cyfrowego świata firmy.

Cyfrowa wygoda

Pomimo zagrożeń płynących z postępującego procesu cyfryzacji Polacy zaczynają dostrzegać także jej pozytywne strony, o czym świadczą deklaracje dotyczące korzystania z udogodnień technologicznych związanych z automatyzacją i robotyzacją. Trzech na dziesięciu badanych chciałoby korzystać na co dzień z robota do prac domowych, a co czwarty posiadać automatyczny dom lub korzystać z automatycznego kasjera. Ankietowani mają mniejsze zaufanie do automatyzacji usług kojarzonych powszechnie z pracą człowieka – 15% deklaruje chęć skorzystania z usług automatycznego lekarza, nieco mniej chciałoby korzystać ze zautomatyzowanej pomocy domowej do opieki nad ludźmi i zwierzętami, a jedynie 13% badanych zaufałoby samochodom bez kierowcy. Dla 30% ankietowanych usługi świadczone przez ludzi wciąż są bardziej wartościowe od tych wykonywanych przez roboty.

Rewolucja cyfrowa dyktuje tempo przemian zachodzących na rynku pracy. Pracodawcy starają się za nimi nadążać, wdrażając w firmie dobre praktyki dotyczące wykorzystania szans płynących z postępującej cyfryzacji oraz ograniczenia negatywnych konsekwencji zastępowania pracy ludzkiej przez roboty. Kwestie takie jak: work life balance, walka z wykluczeniem cyfrowym i zdobywanie nowych umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami będą miały dla pracowników coraz większe znaczenie i w nadchodzących latach mogą być czynnikiem decydującym o wyborze danego pracodawcy. Dlatego już teraz zdecydowaliśmy się nagrodzić przedsiębiorstwa wyróżniające się na tym polu, przyznając tytuł Firmy Odpowiedzialnej Technologicznie. To pierwsze tego typu wyróżnienie w kraju – tłumaczy Iwona Kubicz, organizator konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie, prezes agencji Procontent.

Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie

Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie organizowany jest w ramach programu TOP CDR – Digitally Responsible Company. Jego ideą przewodnią jest cyfrowa odpowiedzialność biznesu. To koncepcja, która z jednej strony zakłada przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z postępującej cyfryzacji, z drugiej wykorzystuje jej szanse. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie firmy, które wdrażają dobre praktyki cyfrowej odpowiedzialności biznesu.

Formularz konkursowy wraz z regulaminem dostępny jest na stronie: http://topcdr.pl/ w zakładce: zgłoszenie konkurs TOP CDR.

Zgłoszenia do Konkursu potrwają do 25 listopada 2019. Wyróżnione firmy otrzymają tytuł Firmy Odpowiedzialnej Technologicznie. Rada Ekspertów programu TOP CDR oceni dobre praktyki zaprezentowane przez firmy w formularzu konkursowym w dziedzinach takich jak: digitalizacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja, dane oraz komunikacja. Koordynatorem Programu TOP CDR – Digitally Responsible Company oraz konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie jest Procontent Communication. Agencja na co dzień wspiera firmy w komunikacji związanej z cyfryzacją i automatyzacją procesów. Konkurs objęty został m.in. patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.