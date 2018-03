Konkurs dla przedsiębiorczych kobiet – ostatnie dni rejestracji

Rejestracja firm jest otwarta do północy 8 marca. Zwyciężczynie pojadą na 5–dniowe szkolenie i finały do Londynu. Globalny operator przestrzeni coworkingowych dla zwycięskiego startupu funduje też trzymiesięczne członkostwo w swojej warszawskiej lokalizacji. Z członkostwem wiąże się przynależność do globalnej społeczności Mindspace, jak również dostęp do wszystkich jego przestrzeni coworkingowych na świecie – w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i Izraelu.

Do konkursu może zgłosić się każda firma, która spełnia jeden z trzech warunków: jest zarządzana przez kobiety, w danej organizacji kobiety posiadają minimum 50% udziałów lub przynajmniej połowę jej zespołu stanowią panie.

Półfinały odbędą się w dn. 14–15 marca w przestrzeni coworkingowej Mindspace. Pierwszego dnia przewidziane są szkolenia z mentorami, przybliżające tematykę wystąpień publicznych, prezentacji i pitchingu przed inwestorami. Warsztaty poprowadzą: Jarosław Kuźniar, Borys Szyc, Sylwia Górska-Przytulska, Trener Biznesowy, Inga Kasak, Dyrektor Zarządzający Black Swan Fund oraz Ilona Skarbowska, Prezes Fundacji Geek Girls Carrots. Dzień drugi to tzw. demo day i krótkie wystąpienia przed publicznością i jury, które wybierze 3 zwycięskie firmy.

Udział konkursie jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Źródło: Mindspace