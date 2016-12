Koniec prestiżowych zawodów łazików marsjańskich w Polsce? Przygniotła je niewykorzystana ziemia

W Dzienniku Internautów wielokrotnie pisaliśmy o rozgrywanych w Polsce zawodach łazików marsjańskich - European Rover Challenge. Impreza mogła być dla Polaków powodem do dumy z dwóch powodów. Po pierwsze było to prestiżowe wydarzenie międzynarodowe przyciągająca konstruktorów i ekspertów z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Turcji, Bangladeszu czy Indii. European Rover Challenge, tak jak amerykański odpowiednik zawodów University Rover Challenge, są częścią ligi najbardziej prestiżowych zawodów robotycznych na świecie Rover Challenge Series.

Inna rzecz, że Polacy odnosili na tej imprezie duże sukcesy.

European Rover Challenge - kolejna edycja zagrożona

Niestety istnieje ryzyko, że kolejna edycja European Rover Challenge się nie odbędzie. Organizator imprezy - Europejska Fundacja Kosmiczna (EFK) - nie dostanie pełnej kwoty dofinansowania obiecanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP). Przy rozliczaniu ostatniej edycji pojawiły się wątpliwości, które zmusiły Fundację do zawieszenia prac nad projektem i zastanowienia się nad jego przyszłością.

Ostatnie zawody łazików - ERC 2016 - były imprezą obejmującą nie tylko zmagania robotów, ale także pokazy naukowo-technologiczne, prezentacje i warsztaty przygotowane przez 50 wystawców, debatę Europejskiej Agencji Kosmicznej, konferencję gospodarczo-naukową oraz warsztaty mentoringowe. W wydarzeniu wzięło udział 20 tysięcy zwiedzających (wstęp na ERC był wolny) i ponad 200 konstruktorów z całego świata. Wydarzenie wywołało prawie 1500 publikacji w mediach i ponad 400 000 aktywności w mediach społecznościowych.

Impreza kosztowała 470 tysięcy złotych. Zgodnie z umową pomiędzy EFK a Urzędem Marszałkowskim dofinansowanie miało wynieść 300 tysięcy złotych. Urzędnicy zakwestionowali prawidłowe wykonanie umowy oraz naliczyli karę umowną w wysokości 10% kwoty dofinansowania. Zdaniem pracowników Urzędu nie zostało zapewnione tłumaczenie podczas konferencji trzeciego dnia wydarzenia, a tonaż ziemi wykorzystanej podczas budowy toru marsjańskiego był mniejszy niż planowano.

Fundacja nie zgodziła się z zastrzeżeniami urzędników. Jej zdaniem tłumaczenie nie było przedmiotem umowy, zaś ilość ziemi wykorzystana podczas zawodów przy budowie olbrzymiego toru marsjańskiego była zgodna z zapotrzebowaniem przedstawionym w dokumentacji projektu.

- Niewypłacenie przez Urząd Marszałkowski pełnej kwoty zapisanej w umowie spowodowało konieczność pokrycia przez Fundację wydatków poniesionych na organizację ERC 2016 ze środków własnych. W konsekwencji Fundacja nie dysponuje już żadnymi innymi środkami, z których moglibyśmy pokryć pierwszy etap prac przygotowawczych do kolejnej edycji European Rover Challenge – powiedział Łukasz Wilczyńsski, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.

UMWP: Tłumaczenie było ważne

Dziennik Internautów pytał o tę sprawę przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Czy kwestia tłumaczenia i tonażu ziemi naprawdę była tak ważna? Na pytania odpowiedział nam Piotr Karnas, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej UMWP. Podkreślił on, że wątpliwości Urzędu nie dotyczą samego rozliczenia projektu, ale różnic miedzy dokumentacją zatwierdzoną i finalną. Poza tym Urząd jest zdania, że nie tylko ustalenia umowy miały znaczenie.

- Przedmiotem umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Europejską Fundacją Kosmiczną nie były tylko same zawody łazików marsjańskich. Kluczowym punktem w ramach pierwszego Europejskiego Kongresu Robotycznego i trzeciej edycji zawodów robotów marsjańskich była organizowana 12 września konferencja (...) O samej randze konferencji świadczyli również obecni ministrowie i zagraniczni goście. Powszechnie wiadomo, że standardem wszelkich międzynarodowych konferencji z udziałem zagranicznych uczestników jest tłumaczenie symultaniczne na tego typu wydarzeniach. W wydarzeniu uczestniczyły osoby nie władające j. polskim, m.in. Ambasador Kanady w Polsce (...) Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami na sali znalazła się kabina do tłumaczeń oraz zestawy słuchawkowe. Ze względu na brak tłumacza, pozostały jednak bezużyteczne - stwierdził Piotr Karnas.

Jeśli chodzi o kwestię tonażu ziemi to zdaniem przedstawiciela UMWP istniała aż trzykrotna różnica między tonażem wynikającym z kosztorysu i sprawozdań z kolejnych etapów, a kosztem ziemi faktycznie zakupionej, który wynikał z przedstawionych faktur zakupowych. Zdaniem Piotra Karnasa to wszystko "rzutowało na wielkość i jakość przygotowanego toru", a niezgodności między dokumentacją zatwierdzoną i finalną po prostu zmuszały urząd do nałożenia kary umownej.

Obie strony będą rozmawiać

Naturalnie przy takich sprawach pojawia się pytanie, czy "problemy z papierami" nie przysłaniają jakiejś ważniejszej rzeczy. Zawody łazików mają ogromne znaczenie i naturalne wydaje się to, że przy organizacji takiej imprezy coś wyjdzie inaczej niż planowano. Również przedstawiciel UMWP przyznał, że dokumentacja projektu była bardzo obszerna. Co więcej, zdaniem UMWP dokumentacja "nie ogranicza się do zapisów umowy" bo wiele zadań i decyzji podjęto na dwustronnych spotkaniach oraz "drogą korespondencji mejlowej". Umowa - zdaniem urzędu - stanowiła "jedynie ramową propozycję działań". Czyli UMWP przyznaje, że nie sposób oceniać taką imprezę tylko w odniesieniu do umowy na podstawie której naliczono karę.

Inna rzecz, że Urząd nie chce by impreza zniknęła z kalendarza.

- Zapewniamy, że widząc potencjał Europejskich Zawodów Robotycznych (...) podtrzymujemy wolę organizacji tego wydarzenia w przyszłości. Dowodem na te słowa są podejmowane przez nas kolejne kroki zmierzające do konstruktywnego rozwiązania zmierzającego do kontynuowania przygotowań do kolejnej edycji zawodów robotów marsjańskich. W wyniku ostatnich rozmów Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej, Europejska Fundacja Kosmiczna została zaproszona na spotkanie już w styczniu 2017 roku - zapowiedział Piotr Karnas.

Wygląda na to, że w styczniu wrócimy do tematu i miejmy nadzieję, że przyniesie to jakieś lepsze wieści.

