Koniec pierwszej edycji akceleratora RBL_START

Inauguracja programu RBL_START miała miejsce we wrześniu br. Pierwsza edycja upłynęła pod hasłem trendów w nowych technologiach, ze szczególnym naciskiem na open banking, blockchain, a także roboadvisory. W czasie trzymiesięcznej akceleracji startupowi partnerzy Alior Banku wzięli udział w licznych warsztatach i indywidualnych konsultacjach z najlepszymi ekspertami na rynku. Ich głównym celem było wypracowanie efektywnego modelu współpracy z biznesem oraz dostosowanie rozwiązań do wymagań technologicznych banku. Startupy sprawdzały także zgodność rozwiązań z potrzebami klientów. Zdobyte przez uczestników umiejętności zweryfikowane zostały w praktyce, m.in. podczas szeregu spotkań z mentorami, konferencji biznesowych czy w ramach VC Speed Dating na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele funduszy inwestycyjnych.

Uczestnicy RBL_START wzięli też udział w London Bootcamp, który pozwolił na poznanie specyfiki brytyjskiego rynku i ekosystemu startupowego. Podczas wyjazdu odbyły się sesje networkingowe umożliwiające młodym firmom nawiązanie cennych kontaktów.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem planu i harmonogramu wdrożenia projektów pilotażowych z wybranymi startupami. Jednym z efektów akceleratora była także inwestycja w rozwiązanie oferujące odroczone płatności w internecie - PayPo. Startup pozyskał 4 mln zł poprzez zakupienie przez bank 20% udziałów w spółce.

Nabór do kolejnej edycji programu rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2019 r. Podobnie jak za pierwszym razem, bank poszuka rozwiązań stanowiących wartość dodaną zarówno dla biznesu oraz jego klientów. Do rekrutacji zaproszone zostaną zarówno startupy, których rozwiązania są na wczesnym etapie rozwoju (co najmniej MVP – minimum valuable product), jak i te posiadające w pełni działające produkty.

Źródło: Alior Bank