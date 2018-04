Koniec 5. edycji programu Huge Thing

Startupy brały udział w warsztatach i sesjach mentoringowych oraz pracowały pod czujnym okiem tutorów i opiekunów. W trakcie programu, podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji zespoły wzięły udział w wyczekiwanym biznesowym „Speed Datingu”, w trakcie którego mieli szansę przekonać 12 potencjalnych inwestorów do swoich projektów. Dla zespołów zorganizowane były również dwa wyjazdy zagraniczne (do Londynu i Berlina), które pomogły im w nawiązaniu pierwszych globalnych relacji biznesowych. W ramach rządowego programu Start in Poland każdy zespół otrzymał również wsparcie finansowe w wysokości do 200 tys. zł na rozwój swoich projektów.

W programie uczestniczył m.in. zespół z Białorusi – PingFin, który stworzył aplikację służącą do automatycznej agregacji danych dotyczących kont bankowych i umożliwiającą prawidłowe planowanie finansów. Startup Metricso zaprezentował korzystającą z danych dostępnych w mediach społecznościowych platformę do badania grupowych i indywidualnych trendów oraz potrzeb użytkowników. Dzięki rozwiązaniu chorwackiego startupu QueryStorm program Excel jest znacznie bardziej wydajny i przyjazny dla użytkownika. Zaprezentowana przez GameHR zautomatyzowana platforma z autorskimi grami rekrutacyjnymi wykorzystuje nowoczesną metodykę grywalizacji, neuronauki i wirtualnej rzeczywistości. Z kolei polski startup FXManago usłyszał od jednego ze swoich klientów, że jest „zautomatyzowanym kontrolerem ruchu lotniczego do zarządzania walutami”.

Źródło: Alior Bank