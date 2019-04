Konferencja nad morzem? Tylko w Dolinie Charlotty

Sala konferencyjna nad morzem

W ośrodku znajduje się przestronna sala konferencyjna, która zapewnia organizację spotkań biznesowych lub naukowych w przyjemnym otoczeniu nieopodal nadmorskiej Ustki. Zaledwie 10 km dzieli to niecodzienne miejsce od Ustki, a także od pobliskiego Słupska. Dolina Charlotty to wymarzone miejsce dla uczestników konferencji, zlotów lub konwentów. Wszyscy goście nie tylko mogą skorzystać z bogatej infrastruktury i sprzyjającego mikroklimatu, lecz również rozwijać relacje biznesowe i brać czynny udział w organizowanych szkoleniach czy konferencjach.

Idealne miejsce biznesowe - konferencja nad morzem

Dolina Charlotty to również znakomite miejsce na spotkania biznesowe, a także wyjazd integracyjny czy szkoleniowy. Na terenie ośrodka znajduje się sala konferencyjna Magnolia wyposażona jest w system klimatyzacji, odpowiednie nagłośnienie i nowoczesny sprzęt, a także dostęp do internetu. Ponadto zapewnia niezbędne wyposażenie konferencyjne, projektor, ekran, flipchart i mikrofon, co sprzyja pracy w komfortowych warunkach. Sala konferencyjna wyróżnia się dostępem do naturalnego światła. W zależności od potrzeb organizatorów istnieje także możliwość zaciemnienia sali.

Nowoczesne centrum Spa& Wellness

Ośrodek Spa & Wellness w Dolinie Charlotty zapewnia gościom kompleksową gamę usług wypoczynkowo-relaksacyjnych. Centrum SPA oferuje interesujące programy terapeutyczne stworzone o przekonania mędrców Wschodu. Główne zabiegi nawiązują do wyjątkowych rytuałów buddyjskich spotykanych na wyspie Bali. Egzotyczne masaże i zabiegi wykonywane w Spa Bali Hai zapewniają niezwykle efektywne zabiegi pielęgnacyjne i pozwalają na prawdziwy wypoczynek. Z kolei strefa Wellness oznacza doskonałe samopoczucie, które w tym fantastycznym miejscu zapewniają gościom poszczególne udogodnienia pozwalające zrelaksować się i odprężyć zapominając o codziennym pośpiechu i stresie. Znajdziemy tu przestronny basen z czystą wodą i wodotryskiem, a także jacuzzi i kilka rodzajów sauny – suchej, parowej, błotnej oraz sanarium czy sauny z aromaterapią. Poza tym w ośrodku można również skorzystać z dobrze wyposażonej sali fitness, aby poćwiczyć w profesjonalnym miejscu.

Imprezy plenerowe, koncerty oraz eventy

Wspaniałe położenie Doliny Charlotty sprawia, że na terenie ośrodka można organizować rozmaite imprezy okolicznościowe i aktywności plenerowe - biegi, triathlony oraz barbecue. To również doskonałe miejsce koncertowe - już od kilku lat odbywają się tutaj różnorodne wydarzenia jubileuszowe, eventy i inne niezwykłe spotkania. Warto pamiętać, że Dolina Charlotty to miejsce przyjazne spotkaniom rodzinnym. Na terenie ośrodka udostępniono dwie renomowane restauracje, a także Rock Pub z kameralną atmosferą i świetną muzyką. To kolejny powód, dla którego warto wyprawić tu wesele, albo zorganizować jubileusz rodzinny, m.in. rocznicę ślubu, urodziny czy imieniny. To również doskonałe miejsce na uroczyście celebrowane chrzciny, obiad komunijny oraz wiele innych ważnych wydarzeń. Każda uroczystość zorganizowana w Dolinie Charlotty dostarczy niezapomnianych przeżyć i sprawi, że z przyjemnością ponownie odwiedzimy to urocze miejsce.