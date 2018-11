Konferencja code::dive już w tym tygodniu

code::dive, to konferencja dla entuzjastów rozwoju oprogramowania, stworzona przez czynnych inżynierów, dlatego całość jest mocno osadzona w realiach jakie stawia biznes IT. Podczas każdej z edycji poruszane są tematy, które są ważne dla wytwarzania, jak również dla zarządzania wytwarzaniem oprogramowania. Zawsze przedstawiane są również narzędzia, języki oraz metody tworzenia softwaru. Piąta edycja, podobnie jak poprzednie, skupia się głównie na wykorzystaniu i nowinkach dotyczących języka C++, choć „obecne” też będą ścieżki związane z m.in.: agile, machine learning czy językami Phyton oraz Go.

Agenda najbliższego code::dive zawiera aż 53 różnych sesji, przeprowadzonych w sumie przez 47 prelegentów z całego świata. W tym roku stolicę Dolnego Śląska odwiedzą takie gwiazdy jak: Sean Parent, naukowiec i architekt oprogramowania w firmie Adobe, czy Urlich Draper z Red Hat, a także znany z ponad dwudziestoletniego doświadczenia w pracy z kompilatorami C++, Dan Saks.

Podobnie jak w poprzednich latach, Ci którzy nie zarejestrowali się na konferencję, będą mogli obejrzeć relację na żywo – link do materiałów wideo dostępny jest na tej stronie.

Na sam koniec warto dodać, że w tym roku uczestnicy by zapisać się na konferencję zobligowani byli do dokonania wpłaty 25 zł na rzecz Polskiego Związku Niewidomych. Wspólnie, dzięki uczestnikom, na konto oddziału związku zostało przekazanych ponad 38000 zł!

Każdy z uczestników konferencji będzie mógł zapoznać się z komputerowym sprzętem użytkowanym przez osoby niewidome, a także uczestniczyć w „niewidzialnych warsztatach”, które udowodnią, że brak wzroku nie musi być ograniczeniem w poruszaniu się w świecie IT.

Źródło: Nokia