Kondycjonowanie wody. Jak uzyskać optymalne parametry dla zakładu przemysłowego?

Kondycjonowanie wody - na czym polega?

Kondycjonowanie jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu, stosowanym zarówno w przemyśle, jak i w usługach czy rolnictwie. Jest też wykorzystywane do określania procesu przekształcania cech fizykochemicznych wody, w celu ich dostosowania do poziomu bezpiecznego dla ludzi i instalacji oraz optymalnego dla procesów produkcyjnych. Na kondycjonowanie wody składa się wiele elementów, zależnie od tego, jakie cechy ma dany roztwór. Taki charakter przyjmuje woda użytkowa i przemysłowa, która różni się od destylowanej zawartością rozpuszczonych w niej substancji czy cząsteczek związków mineralnych. To właśnie one decydują o właściwościach fizykochemicznych medium. Kondycjonowanie wody, czyli przystosowanie jej cech do potrzeb danego procesu, polega zarówno na oddzielaniu cząstek mechanicznych przez filtry do wody przemysłowej, jak i na chemicznym usuwaniu substancji (korekcja chemiczna wody). W praktyce oznacza to zarówno oczyszczanie wody, jak i jej odsalanie, odwapnianie, odżelazianie czy zmianę twardości i wartości pH. Uzyskanie określonych parametrów jest niezbędne np. do intensywniejszego rozpuszczania związków, ochrony instalacji przed korodowaniem czy osadzaniem kamienia lub też prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania układów. W określeniu parametrów medium oraz podjęciu decyzji o potrzebie jej kondycjonowania w określonym kierunku decyduje fizykochemiczna analiza wody.

Oczyszczanie wody przemysłowej

Pierwszym krokiem w procesie kondycjonowania jest oczyszczanie wody. Proces ten ma na celu usunięcie zarówno mechanicznych jak i biologicznych cząstek, które obniżają jakość medium i mogą się przyczyniać do powstawania różnych problemów. Są nimi między innymi zarastanie instalacji kamieniem czy też skażenie wody drobnoustrojami chorobotwórczymi lub glonami. Do oczyszczania z cząstek stałych wykorzystuje się mechaniczne filtry do wody o różnej gęstości, które zatrzymują kolejne partie osadów. W systemy filtrujące wyposaża się przemysłowe stacje uzdatniania wody, w których przeprowadza się proces kondycjonowania. W przypadku wykrycia obecności czynników biologicznych często jest też niezbędna dezynfekcja wody. Wykonuje się ją zarówno za pomocą specjalnych preparatów, jak i poprzez naświetlanie ultrafioletem, podgrzewanie czy destylację.

Odsalanie wody

Badanie jakości wody pozwala na określenie jej składu chemicznego. Wśród wielu rozpuszczanych związków znajduje się sól. Jest ona stałym składnikiem wody morskiej, ale pojawia się też w zanieczyszczonych zbiornikach lądowych i w rzekach. W celu przystosowania jej parametrów do zastosowań przemysłowych wykonuje się odsalanie wody. Standardowym procesem, który je umożliwia jest odwrócona osmoza. Zjawisko to polega na wymuszonej dyfuzji cząsteczek wody przez pory błony osmotycznej. Są one na tyle małe, że nie pozwalają przedostawać się innym, większym cząsteczkom (w tym również soli). Odsalanie wody tą metodą wymaga budowy specjalnych instalacji.

Urządzenia i preparaty stosowane w przemyśle

W każdym zakładzie przemysłowym, którym wykorzystuje się wodę jako składnik produktów czynnik roboczy, nośnik energii cieplnej czy medium o innym charakterze, buduje się też stacje uzdatniania wody. Są to zespoły urządzeń odpowiadające za fizyczne, biologiczne i chemiczne oczyszczanie wody, a także jej kondycjonowanie w szeroko rozumianym zakresie. Standardowym elementem wyposażenia stacji są filtry do wody przemysłowej, które zatrzymują cząstki mechaniczne i częściowo również biologiczne. Pomocna jest też chemia do uzdatniania wody. Dostępne na rynku preparaty nie tylko zapewniają ochronę przed korodowaniem instalacji wodnych i chłodniczych (inhibitory rdzy). Pomagają też w optymalizacji parametrów takich jak twardość wody czy jej pH.