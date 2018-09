Komunikacja miejska z wygodniejszymi płatnościami i 50% zniżkami na bilety

W Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Lesznie oraz Górnośląskim Okręgu Przemysłowym do sposobów płatności w Jakdojade za bilety komunikacji miejskiej dołącza Google Pay. Do tej pory za bilety można było płacić także BLIKiem oraz kartą płatniczą podpiętą do konta.

Jak działa nowa usługa? Wystarczy raz dodać do Google Pay kartę płatniczą by potem zapłacić jednym kliknięciem za dokonany zakup. Użytkownicy korzystając z tej opcji płatności mogą obecnie skorzystać z promocji - do wyczerpania puli promocyjnej, bilety kupowane w Jakdojade będą kosztować połowę ceny.

Źródło: Jakdojade