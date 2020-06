Komu medale Ekstraklasy?

Takiego sezonu nie było już od dawna. Świetna forma Legii Warszawa sprawiła, że obecnie klub ze stolicy ma sporą przewagę nad resztą stawki i jeśli utrzyma swoją dyspozycję, to mistrzostwo Polski świętować będzie już w 33 z 37 kolejek tego sezonu. Dlatego pozostałe drużyny z grupy mistrzowskiej szykują się na walkę o dwa pozostałe miejsca na podium i udział w europejskich pucharach.

Rozstrzygnięta Ekstraklasa. Kursy na mistrzostwo najniższe z możliwych

1.01 – tyle niektóre zakłady bukmacherskie oferują graczom obstawienie, iż Legi zostanie w tym sezonie mistrzem Polski w piłce nożnej. Inni bukmacherzy… wycofują możliwość stawiania takiego kuponu. Biorąc pod uwagę podatek oraz prostą matematykę wychodzi na to, że… nie opłaca się na to stawiać nawet złamanego grosza. Legia Warszawa, która w poprzednim sezonie w fazie finałowej Ekstraklasy roztrwoniła przewagę i dała się wyprzedzić Piastowi Gliwice, w tym sezonie takiego błędu popełnić już nie chce. Zespół ze stolicy porażkę sprzed roku mocno wziął do serca i w tym, już nie gubi tak punktów. A, że innym to się zdarza, to po 29. Kolejkach warszawska drużyna miała 10 punktów przewagi nad drugim Piastem i jeszcze więcej nad resztą stawki. Wielki krok w kierunku kolejnego mistrzostwa Polski został wykonany.

Medale w Ekstraklasie nie są im obce

Z peletonu za Legią, walczącego, jak już wspomnieliśmy o medale mistrzostw Polski w piłce nożnej, możemy wyróżnić dwie grupy drużyn. Pierwsza to taka, w której są zespoły, które w ostatnich latach poznały smak podium i gry w Europie. A skoro apetyt rośnie w miarę jedzenia, chcą to powtórzyć. Drugą grupę stanowią drużyny prężnie budowane od lat, ale wciąż głodne sukcesów, bo wcześniej zawsze coś im stawało na przeszkodzie. Zacznijmy więc od tego pierwszego obozu ekstraklasowiczów. Piast Gliwic, choć długiej historii występów w Ekstraklasie nie ma, to już może pochwalić się naprawdę świetnymi osiągnięciami. Mistrzostwo Polski sprzed roku, wicemistrzostwo sprzed czterech lat i udział w europejskich pucharach dzięki zajęciu czwartego miejsca po ponownym awansie do Ekstraklasy. Gliwicki klub, który uznawany był za typowego ligowego średniaka, poczynił znaczące postępy i wydawało się, że może być jedynym zespołem, który będzie gonił Legię. Mistrz Polski jednak też pogubił punkty. W ostatnich dziesięciu latach kilka medali dopisała sobie Jagiellonia Białystok. Klub z Podlasia solidnie budowany jest od dłuższego czasu i przynosi to efekty. „Jaga” zdobyła srebrne medal w lidze w 2017 i 2018 roku, a w 2015 stanęła na najniższym miejscu podium. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że sam awans do grupy mistrzowskiej będzie dobrym osiągnięciem, ale wzrost formy i wyrównana stawka sprawiają, że nie są oni bez szans w walce o kolejny medal. Podium to także cel Lecha. Poznańska drużyna, która stosunkowo niedawno zdobywała mistrzostwo Polski przeżywała trudniejsze chwile. W klubie postawiono na młodych i utalentowanych Polaków i w końcu widać efekty. Powrócić na podium chce też Śląsk Wrocław, który w ostatniej dekadzie zdobył mistrzostwo i brązowy medal.

Marzą o jakimkolwiek sukcesie w piłce nożnej

W grupie mistrzowskiej Ekstraklasy grają też drużyny wygłodniałe jakichkolwiek sukcesów. Idealnym przykładem jest Pogoń Szczecin. Klub dobrze zarządzany, bogaty, z ciekawymi piłkarzami. Jednak od lat na aspiracjach się kończy. Obecnie w Szczecinie powstaje nowoczesny, piękny stadion. Drużyna na początku sezonu rozpaliła nadzieje, ale wahania formy sprawiają, że dziś nikt nie jest w stanie powiedzieć na co stać „Portowców”. Nieprzewidywalna jest Ekstraklasa - kursy bukmacherskie wskazują, że oprócz Piasta i Lecha faworytami do medalu są piłkarze Cracovii. Ta drużyna także budowana jest od dłuższego czasu. Jednak w ostatnich latach najwyższe zajmowane miejsce to było czwarte. Teraz w Krakowie chcą więcej. Sam udział w europejskich pucharów to za mało. Medal w gablocie właściciela i trenera – to byłoby to.