Komu i na jakich zasadach przysługują zniżki przy ubezpieczaniu samochodu? Podpowiadamy

Towarzystwa ubezpieczeniowe szacują wysokość składki na podstawie ryzyka ubezpieczeniowego. Oceniają je w odniesieniu do konkretnego kierowcy, uwzględniając wiele czynników, np. wiek i doświadczenie ubezpieczającego, rocznik pojazdu, markę i model samochodu, pojemność silnika, miejsce zamieszkania. Wysokość składki na ubezpieczenie samochodu można jednak dodatkowo obniżyć, jeśli ubezpieczony posiada przyznane przez ubezpieczyciela zniżki.

Zniżki dla bezszkodowych kierowców

Towarzystwa ubezpieczeniowe doceniają kierowców, którzy wykazują się odpowiedzialnością na drodze. Za każde 12 miesięcy bezszkodowej jazdy właściciele ubezpieczonych pojazdów otrzymują zniżki, które pozwalają zmniejszyć wysokość składki. W większości przypadków można maksymalnie uzyskać aż 60% zniżki, co pozwala obniżyć koszt ubezpieczenia komunikacyjnego nawet o kilkaset złotych.

Zasady przyznawania zniżek a tabela Bonus Malus

Ogólna zasada przyznawania zniżek jest prosta – kierowca nie może być sprawcą zdarzenia drogowego w okresie 12 miesięcy trwania umowy ubezpieczeniowej. Otrzymuje wówczas zniżkę, ale jej wysokość nie od razu osiąga maksymalny pułap. Za każdy rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, właściciel pojazdu nabywa uprawnienia do zmiany klasy – zgodnie ze wskazaniami tabeli Bonus Malus. Jest to system odnoszący się do historii szkodowości danego kierowcy, pozwalający na przypisanie go do konkretnej klasy szkodowości i wyliczenie składki.

Zgodnie z tabelą Bonus Malus, po zakończeniu każdej rocznej polisy bez stłuczki kierowca „przeskakuje” o jeden poziom do góry. Natomiast każda szkoda oznacza przesunięcie się o 2 poziomy w dół tabeli.

Zniżki OC są odrębne od zniżek AC

Mówiąc o zniżkach za bezszkodową jazdę, należy podkreślić odrębność zniżek OC i zniżek AC. Wynika to z faktu funkcjonowania dwóch różnych systemów Bonus Malus, stąd kierowca może posiadać dwie różne wartości przyznanych zniżek.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają jednak możliwość przeniesienia zniżki OC na AC w kilku przypadkach:

właściciel pojazdu po raz pierwszy decyduje się wykupić ubezpieczenie samochodu AC (nie ma zatem żadnej historii szkodowości),

właściciel pojazdu miał polisę AC i osiąga wyższą zniżkę z OC niż AC.

W tej drugiej sytuacji muszą jednak zostać spełnione dwa dodatkowe warunki:

w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wystąpiła szkoda OC i AC,

w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie wystąpiła szkoda AC.

Czy nabyte zniżki przepadają?

Jako że zasady działania systemu Bonus Malus ustalane są wewnętrznie przez konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe, różne są warunki związane z utratą zniżek w przypadku przerwy w ubezpieczeniu.

Najczęściej ubezpieczyciele stosują zasadę, że przerwa wynosząca więcej niż 5 lat powoduje utratę wszystkich wypracowanych do tej pory zniżek.

Nieco inaczej jest w przypadku PZU – po przerwie w ubezpieczeniu powyżej 5 lat ubezpieczony zachowuje uprawnienia do 6 klasy, czyli zniżkę w wysokości 40%. Po każdych kolejnych 12 miesiącach przerwy następuje przesunięcie o kolejną klasę – do zniżki w wysokości 20%.

Jak uchronić się przed utratą zniżek po szkodzie?

Teoretycznie każda szkoda przyczynia się do stopniowej utraty zniżek. Oznacza to wyższą wysokość składki na ubezpieczenie komunikacyjne w kolejnym roku. Można się jednak przed tym ustrzec, wykupując opcję ochrony zniżek oferowaną przez niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe.

Istotą takiej ochrony jest gwarancja utrzymania zniżek na dotychczasowym poziomie, mimo wystąpienia szkody. Warto przy tym podkreślić, że ochrona obowiązuje tylko przy pierwszej szkodzie – każda kolejna w danym roku obowiązywania umowy będzie podstawą do utraty zniżki zgodnie z tabelą Bonus Malus.

Ochrona zniżek może dotyczyć ubezpieczenia OC i polisy AC – wykupywanych oddzielnie.

Uwaga na zwyżki

Duża szkodowość kierowcy może oznaczać nie tylko utratę zniżek. Jeżeli rok po roku właściciel pojazdu będzie zgłaszał szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo nałożenia zwyżek. Oznacza to, że ubezpieczenie komunikacyjne będzie nawet kilkaset złotych droższe w porównaniu ze stawką standardową.

Warto przy tym podkreślić, że zwyżki „na starcie” mogą być przyznawane młodym kierowcom za wiek (poniżej 26 lat) oraz brak doświadczenia w prowadzeniu pojazdów. Wynika to z dużego ryzyka ubezpieczeniowego popartego m.in. statystkami policyjnymi. W efekcie składka na ubezpieczenie komunikacyjne płacona przez młodego kierowcę może być nawet trzykrotnie wyższa w porównaniu z polisą doświadczonego kierowcy posiadającego maksymalne zniżki za bezszkodową jazdę.