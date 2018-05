Komu drona? Prezenty na Międzynarodowy Dzień Dronów

Małe drony nie wymagają uprawnień, ale do poważniejszego pilotażu odpowiedni papier już jest potrzebny. Kurs na operatora drona, przygotowujący do egzaminu, może być fajnym prezentem na osiemnastkę.

Dron można pilotować bez uprawnień. Jest lekki (ma masę 500 g) i wyposażony jest w kamerę o rozdzielczości 1080 px - nawet przy słabym oświetleniu pozwala osiągnąć optymalną ostrość. Dobrze sprawdza się w różnych warunkach pogodowych.

Składany do kompaktowego pudełka dron przeznaczony do filmowania (choć występuje bez kamery - jest zgodny z produktami GoPro HERO6, HERO5 i HERO4). Akumulator 14,8 V ma pojemność 5100 mAh i umożliwia nawet 20‐minutowy lot po godzinnym ładowaniu.

Kamera GoPro HERO 5, współpracująca z dronem Karma oferowanym przez GoPro, umożliwia HERO5 jest kamerą łatwą w użyciu z możliwością nagrywania filmów 4K, wyposażoną m.in. w funkcję sterowania głosem, czysty dźwięk i stabilizację obrazu.

Jeśli chcesz stopniowo pokazywać dziecku, czym są drony i jakie mają możliwości, ale uważasz, że na oblatywanie jeszcze za wcześnie, możesz podarować małemu technikowi zestaw do konstrukcji własnego (choć nie latającego) drona.

Sezon komunijny, nadchodzący Dzień Dziecka, koniec roku szkolnego - dron jest prezentem, o którym coraz częściej rodzice i krewni myślą także w kontekście dziecka. Jeśli dziecko zdradza zainteresowania techniką, a do tego jeszcze lubi fotografię, możesz pomyśleć o minidronie, np. takim działającym w dwóch trybach lotów, koniecznie z kamerą. Ważne - drony należy dawać w prezencie dzieciom odpowiedzialnych rodziców, którzy odpowiednio wesprą dziecko w korzystaniu z tej formy rozrywki.

Dron do zabawy (np. akrobacji i przenoszenia małych przedmiotów) może być bardzo dobrym prezentem dla tandemu dziecko-rodzic. Ten model wygląda bardzo efektownie i może być niezły na początek przygody z oblatywaniem bezzałogowców, ale - mimo wbudowanej kamery - jego główną funkcją nie jest fotografowanie ani filmowanie (rozdzielczość tylko 480x640 px).

Mały, mieszczący się na dłoni dron z demontowalnymi kołami, na których może jeździć także we wnętrzu po ścianach i sufitach. Sprawdzi się w roli zabawki dla nastolatka.

Wytrzymały dron o miękkiej konstrukcji, dzięki której wychodzi cało z upadków i lądowania na drzewach, do tego łatwy w obsłudze, z aplikacjami sterującymi w urządzeniach mobilnych.

Na krótkie loty (chyba, że z dodatkową baterią) przyjemny dron do schowania do kieszeni i łatwego pilotowania. Przyda się np. do sfilmowania wyjątkowych wrażeń ze spaceru.

Drony, szczególnie te mniejsza, często mają dość krótki czas lotu - szczególnie jeśli np. zmagają się z wiatrem. Warto mieć więc w kieszeni