Komu bardziej ufają Polacy? Samorządowcom czy posłom i senatorom?

Zdecydowana większość dorosłych Polaków (79%) bardziej ufa władzom samorządowym niż centralnym (21%). Dodatkowo ponad połowa osób (61%) biorących udział w badaniu dotyczącym administracji centralnej i samorządowej chciałaby mieć większy wpływ na to, co się dzieje w ich regionie. Co jeszcze mówią nam wyniki tego badania?