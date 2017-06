Komputer w plecaku, karta dźwiękowa na USB, nowe ekrany dotykowe. Przegląd #sprzęt

Plextor wprowadza nową rodzinę nośników SSD - Plextor S3 o pojemnościach 128, 256 i 512 GB, które są dostępne w wariancie SATA 3 i jako karta M.2. Dyski oferują do 550 MB/s i 520 MB/s sekwencyjnego odczytu i zapisu, natomiast technologia PlexNitro umożliwia wykorzystanie całej przestrzeni dyskowej. Firma opisuje nowy produkt jako odpowiedni dla użytkowników, którzy chcą zmodernizować komputer wyposażony w tradycyjny napęd HDD (źródło: materiał prasowy firmy Plextor).

Lexmark International zaprezentował nowe laserowe drukarki kolorowe A3 CX920 Series o wydajności druku do 65 str./min. Urządzenia charakteryzują się najwyższą pojemnością podajników papieru spośród kolorowych urządzeń laserowych Lexmark, wynoszącą 6 650 arkuszy. Komfort pracy ułatwiają umieszczone na interfejsie użytkownika takie aplikacje jak rozpoczęcie druku (Print Release) czy druk mobilny (Mobile Print). Urządzenia są w pełni kompatybilne z głównymi usługami Lexmark, np. z zarządzaniem drukiem (źródło: materiał prasowy firmy Lexmark).

Najnowsze modele ekranów dotykowych z serii BIG PAD od Sharp zostały wyposażone w dwa nowe przyciski chroniące prywatność użytkowników oraz technologię Direct Optical Bonding, która poprawia jakość rozpoznawania dotyku, dzięki usunięciu szczeliny powietrznej między panelem LCD i powierzchnią dotykową. Rozwiązanie takie jak Direct Optical Bonding oraz 10-punktowe rozpoznawanie dotyku w podczerwieni pozwalają podczas sterowania nowymi monitorami stworzyć wrażenie dotykowe zbliżone do pisania długopisem na papierze (źródło: materiał prasowy firmy Sharp).

OMEN by HP to nowa seria produktów dla graczy. Jedną z ciekawszych propozycji jest kompaktowy komputer OMEN X, który może zostać przymocowany do plecaka, by w pełni korzystać z wirtualnej rzeczywistości. Do plecaka z akcesoriami dołączone są cztery baterie typu „hot swap” i ładowarka – wygodne umiejscowienie baterii na uprzęży pozwala wymienić je bez zdejmowania plecaka. Urządzenie, wyposażone w fabrycznie „podkręconą” kartę graficzną NVIDIA® GeForce® 1080, zapewnia obsługę gier w rozdzielczości 4K. OMEN Command Center zapewnia kontrolę nad strumieniami danych – ruch sieciowy związany z grą jest kierowany do połączenia ethernetowego, a praca w tle odbywa się przez połączenie WiFi (źródło: materiał prasowy HP).

ADATA wprowadziła do swojej oferty dwa nowe modele pendrive'ów - UC360 i UC370. Obie pamięci wyposażone są w podwójne złącza USB-A oraz Micro USB w modelu UC360 i USB-C w UC370. Wytrzymałe obudowy i konstrukcja wykonana w technologii Chip-On-Board gwarantują odporność na wodę, kurz, wstrząsy i upadki. Łączność odbywa się przez port USB 3.1 z wykorzystaniem protokołu OTG (on the go). Dzięki niemu urządzenia nie wymagają instalacji sterowników i działają od razu po podłączeniu (źródło: materiał prasowy firmy ADATA).

Creative prezentuje nowy pakier przenośny: kartę dźwiękową na USB Sound Blaster PLAY! 3, która oferuje konwerter cyfrowo-analogowy oraz wzmacniacz słuchawkowy - wystarczająco mocny, aby obsługiwać różne modele słuchawek - od gier do klasy studyjnej. Wystarczy podłączyć urządzenie Sound Blaster PLAY! 3 do komputera i do wzmocnienia zestawu słuchawkowego lub głośników, by natychmiast poprawić jakość dźwięku (źródło: materiał prasowy firmy Creative).