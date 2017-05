Kompetencje przyszłości – jakie umiejętności rozwijać, by odnosić sukcesy na rynku pracy?

W dobie cyfryzacji atrakcyjna pozycja na rynku pracy jest uzależniona od dobrze rozwiniętych kompetencji cyfrowych. W tej kwestii Polacy nadal odstają od Europejczyków – aż co piąty Polak nigdy nie skorzystał z Internetu, a tylko 39% korzysta z komputera w pracy, gdy w UE odsetek ten wynosi średnio 50%. Tylko 13% Polaków poszerza swoją wiedzę w zakresie nowych technologii. Jakie umiejętności powinien posiadać kandydat aspirujący do bycia pracownikiem przyszłości?

Kompetencje, które są w cenie

Aby utrzymać się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, oprócz doskonalenia wiedzy w ramach własnej profesji, konieczny jest rozwój w takich kierunkach, jak:

Kompetencje cyfrowe , czyli umiejętności sprawnego i skutecznego wykorzystywania Internetu i komputerów, poprzez wyszukiwanie informacji, tworzenie treści, obsługę urządzeń i rozwiązywanie problemów.

, czyli umiejętności sprawnego i skutecznego wykorzystywania Internetu i komputerów, poprzez wyszukiwanie informacji, tworzenie treści, obsługę urządzeń i rozwiązywanie problemów. Ocena wiarygodności źródeł i umiejętne ich wykorzystanie . Dotyczy to głównie wiedzy pochodzącej z Internetu i urządzeń mobilnych, które już teraz stają się naszym głównym źródłem informacji.

. Dotyczy to głównie wiedzy pochodzącej z Internetu i urządzeń mobilnych, które już teraz stają się naszym głównym źródłem informacji. Inteligencja społeczna, będąca kluczową w pracy zespołowej oraz na stanowiskach związanych z zarządzaniem pracownikami. Jest ona ważna zwłaszcza w pracy interakcyjnej, której sukces zależy od dobrze prowadzonej komunikacji.

będąca kluczową w pracy zespołowej oraz na stanowiskach związanych z zarządzaniem pracownikami. Jest ona ważna zwłaszcza w pracy interakcyjnej, której sukces zależy od dobrze prowadzonej komunikacji. Elastyczność i otwartość na zmiany. Należy sobie uświadomić, że wiedza zdobyta w szkole nie zawsze będzie aktualna i przydatna, a stabilne zatrudnienie w wyuczonym zawodzie to już przeszłość. Dlatego tak ważne jest nabywanie nowych umiejętności.

Źródło: Raport Gumtree.pl, pt. „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy

Wszechstronna wiedza drogą do nowej generacji pracowników

Eksperci w raporcie „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy” przewidują, że by utrzymać się na rynku pracy, pracownicy staną przed wyzwaniem połączenia wielu kompetencji – przede wszystkim strategicznych, biznesowych i związanych ze znajomością IT. Pracownik umiejący je wykorzystywać i łączyć, już teraz nazywany jest tzw. e-liderem. Do 2020 roku gospodarka Unii Europejskiej będzie potrzebowała aż miliona takich pracowników.

– Zauważamy zmianę myślenia o zawodzie, jako konkretnej specjalizacji w jednej dziedzinie. W przyszłości poradzą sobie osoby, które będą umiały wejść w rolę przywódcy, stratega i analityka. Taki pracownik będzie wiedział, jakie wnioski wyciągnąć z analizy danych, jak wykorzystać je w strategii, oraz jak na tym wszystkim zarobić – mówi Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji w Gumtree.pl.



Czego pracodawca szuka, ale nie znajduje

Według raportu „Kapitał ludzki w Sektorze Komunikacji Marketingowej”, który został opracowany przez IAB Polska we współpracy z SAR i ZFPR, aż 62% polskich pracodawców z tego dynamicznie rozwijającego się sektora, zapytanych o braki w kompetencjach potencjalnych pracowników, wskazuje umiejętność analitycznego i logicznego myślenia[1]. W czołówce brakujących kompetencji u pracowników, w opinii ponad połowy pracodawców, znajduje się również zdolność przełożenia teorii na praktykę, rozwiązywania problemów, a także wyszukiwania i analizy danych.

– Aby rozwinąć te kompetencje, potrzebna jest przede wszystkim znajomość narzędzi i modeli, które muszą być umiejętnie wykorzystywane. Jednak za taką wiedzą musi iść doświadczenie, a w jego zdobywaniu na pewno pomocne jest analizowanie i rozwiązywanie studium przypadków, tzw. case studies. Ważne jest też kształtowanie postaw przywódczych, czyli leadership, ponieważ w transformacji cyfrowej chodzi nie tylko o technologię, ale o strategię, przywództwo i nowy sposób myślenia. Dotyczy to wszystkich, nie tylko managerów i osób na stanowiskach zarządczych – zaznacza Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Według danych z raportu Gumtree.pl, aż 48% Polaków uważa, że za 10 lat nadal będzie pracować w swoim aktualnym zawodzie i wykonywać te same zadania, co obecnie. Polacy zauważają transformację rynku pracy, liczą jednak na to, że ich samych owe zmiany nie dotkną. Niestety, jak wynika z dostępnych badań, są w błędzie.

[1] Raport „Kapitał Ludzki w Sektorze Komunikacji Marketingowej”, powstały na podstawie badania ilościowego i jakościowego wśród firm członkowskich Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, SKM SAR i ZFPR w 2016r.