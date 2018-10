Kompetencje IT cennym aktywem. Giganci wiedzą o tym najlepiej

Nie ma wątpliwości, że rolę kompetencji IT zna Google, który podjął niedawno dość kontrowersyjną decyzję. Firma zdecydowała, że zainwestuje pokaźne środki w przeszkolenie 10.000 pracowników…konkurencyjnych przedsiębiorstw. Uściślając – korporacja zaoferowała stypendia szkoleniowe dla wspomnianej liczby absolwentów kierunków informatycznych lub pokrewnych amerykańskich uczelni.

Podczas gdy naturalnie jedynie niewielki procent uczestników tych szkoleń zostanie „zwerbowany” przez Google, zdecydowana większość znajdzie pracę w pozostałych organizacjach branży IT. To jednocześnie skuteczne narzędzie promocji Google jako pracodawcy – biorąc pod uwagę finansowe możliwości giganta – ale także mocne podkreślenie potrzeby popularyzacji i ułatwienia dostępu do specjalistycznych szkoleń dla specjalistów IT.

Nadążyć za cyfryzacją

Rola szkoleń dedykowanych specjalistom IT, w okresie przyspieszających procesów transformacyjnych w firmach i organizacjach oraz stale zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń, ma dziś szczególne znaczenie – zarówno w ujęciu globalnym, jak i w Polsce. Ostatnia analiza Deloitte dowiodła, że cyfryzacja jest zjawiskiem, które w największym stopniu będzie kształtowało oblicze biznesu dla niemal 60% polskich dyrektorów ds. informatyki (CIO).

W skali globalnej, zapewnienie pracownikom IT szkoleń z zakresu nowych umiejętności i narzędzi jest wyzwaniem dla ponad połowy firm i organizacji – w Polsce podobnego zdania jest mniej, bo niespełna 30% przedsiębiorstw. Artur Malinowski z Arrow ECS twierdzi, że wynika to w dużej mierze z technologicznej odległości jaka dzieli nas i Europę Zachodnią czy USA pod względem zaawansowania w projektach cyfryzacyjnych. Ponadto, jak wynika z badania Deloitte w Polsce mamy prawie dwukrotnie większy problem z utrzymaniem obecnych zespołów IT.

Szkoleniowe benefity

Uczestnicy badania Spiceworks zostali zapytani o najważniejsze powody uczestnictwa w szkoleniach IT. Najwięcej – 94% z nich – wskazało na zwiększenie swojej wiedzy w konkretnym obszarze, połowę głosów uzyskało zwiększenie perspektyw na podjęcie nowej pracy na interesującym specjalistów stanowisku, 41% z nich wiąże szkolenia z możliwością zwiększenia wynagrodzenia, zaś 39% szczególnie ceni sobie zdobycie uznania w branży.

Odnośnie najczęściej wybieranej tematyki szkoleń – tutaj „króluje” bezpieczeństwo. Zarówno w ujęciu bezpieczeństwa informacji, na które składają się nie tylko elektroniczne rekordy, jak i zabezpieczania IT dotyczącego wyłącznie ochrony infrastruktury teleinformatycznej.

Źródło: inPlus Media