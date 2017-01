Komórki będą obsługiwać sztuczną inteligencje już w tym roku!

Zjawisko sieci neuronowych czy sztucznej inteligencji, nabiera szybkiego tempa. Jest szczególnie wyczekiwane w sektorze bezpieczeństwa informatycznego czy prywatności. Tylko w zeszłym roku Amerykańska Agencja Obrony Systemów Informacyjnych (DISA) i DARPA, zajęły się co najmniej dwoma programami sztucznej inteligencji. Jednym służącym do usuwania prywatnych danych z mediów społecznościowych w ramach programu Cyber Situation Awareness Analytical Capabilities. Innym, pozwalającym na obronę całej infrastruktury sieciowej przed zakusami hakerów. Zawody DARPA – Grand Cyber Challenge, polegały na stworzeniu, takiego mechanizmu samouczącego się, który sprosta współczesnym zagrożeniom cybernetycznym.

Przyszłość jest już teraz

Swoje rozwiązania AI pokazało już Google, chwaląc się rozwiązaniem zespołu DeepMind. Chiński gigant Baidu czy Amazon pokazały rozwiązania chmurowe, które ułatwią klientom dokonywanie zakupów. W Parlamencie Europejskim zaproponowano już stworzenie prawa dotyczącego robotów, które ma uregulować kwestię odpowiedzialności za poczynania "osób elektronicznych".

Jednak wszystkie te nowe technologie łączy jeden bardzo przykry mianownik, brak przełożenia na nasze codzienne życie lub wpływ na nasze działania, poza korzystaniem z asystenta głosowego. Giganty technologiczne jak Google czy Apple, zbierają informacje o każdym naszym ruchu, ucząc się w ten sposób ludzkich zachowań. Stąd przewidywania Deloittea o powszechności dostępu do sztucznej inteligencji w komórce, nie wydają się być wyssane z palca.

Sztuczna inteligencja w służbie człowiekowi?

Korzyści, wynikających z takich zmian ma być kilka. Lepsze wyliczenia dotyczące nawigacji wewnątrz budynku. Sygnał GPS pozwala nam na określenie przybliżonej nasze lokalizacji. Jednak komórka, z odpowiednią ilością sensorów, będzie potrafiła określić nasze miejsce odczytując sygnały wokół niej.

Problemem przestanie być brak dostępu do sieci GSM czy WiFi, ponieważ większość niezbędnych obliczeń zostanie wykonane w pamięci urządzenia, jak rozpoznanie obrazu czy dźwięku Także aplikacje umożliwiające transkrypcje językowe, rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości czy rozpoznawania mowy mają trafić do telefonów jako moduł sieci neuronowej. Prawie wszystko dziś wykonują to za nas serwery gdzie zlokalizowane są choćby biblioteki językowe.

Zobacz także: Sztuczna Inteligencja Książka niniejsza ma jednak dużo szerszy zakres - tematycznie obejmuje zagadnienia z zakresu ogólnie rozumianej Sztucznej Inteligencji, filozofii tej dziedziny i nauk kognitywnych. Zagadnienia te można powiązać m.in. z logiką, informatyką, lingwistyką, psychologią.*

No Internet, no problem

Nadmierne poleganie na podłączeniu do sieci ciągnie za sobą pewne konsekwencje. Nie dość, że potrzebujemy stałego połączenia sieciowego, to także działanie aplikacji zależy od szybkości transferu. Choć kilkanaście milisekund opóźnienia nie wydaję się odgrywać znaczącej roli w przypadku ładowania danych. To już przy sterowaniu np. samochodem autonomiczny ma ogromne znacznie. Dlatego zdaniem twórców raportu, obecność sztucznej inteligencji we wszystkich ważnych urządzeniach elektronicznych jest kwestią kilku lat.

Warto także zastanowić się nad obecnością takich rozwiązań w przypadku niekiedy prostych urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). Część obliczeń zostanie wykonana po stronie klienckiej, a dopiero konkretne zapytanie zostanie wysłane do serwera. Zdaniem Deloitte, ograniczy to znacznie transfer sieciowy tych urządzeń i pozwoli na zwiększenie ich poziomu prywatności, i ogólnego bezpieczeństwa.

W końcu, jeżeli nasze komórki nazywamy smartfonami, to wymagamy od nich wykonywania zadań ponadto co oferuje zwykły komputer.

Czytaj także: Prawo dla robotów w UE - obowiązkowe "kill switche" i pojęcie "osoby elektronicznej"

* - Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.