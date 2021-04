Kolorowe skarpetki - idealny element stylizacji biznesowych

Kolorowe skarpetki nie muszą być zarezerwowane tylko dla dzieci lub młodzieży. Często również dorośli lubią i potrafią zaszaleć podczas wyboru stylizacji do biura czy na uroczystość gdzie jest wymagany nienaganny wygląd. Właśnie kolorowymi skarpetkami mogą przełamać codzienną rutynę i zwrócić na siebie uwagę współpracowników lub osób towarzyszących na uroczystościach rodzinnych czy też wśród znajomych na imprezie urodzinowej.

Czy wypada założyć wzorzyste skarpety do pracy?

Odpowiedź jest jednoznaczna. Oczywiście, że tak. Pracownicy biur, gdzie obowiązuje ustalony dress code, nie powinni bać się przełamywania standardów dotyczących ubioru.

Kolorowe skarpety będą idealnym wyborem. Kolorowy akcent, który odzwierciedla nasze usposobienie lub to co lubimy uatrakcyjni naszą codzienną stylizację.

Panowie do gładkiej koszuli i garnituru, którzy w wolnym czasie spełniają się w kuchni, gotując ulubione potrawy z pewnością wybiorą wzór z ulubionym warzywem lub owocem.

Każdy znajdzie wzór odzwierciedlający jego hobby, a jeśli jest miłośnikiem sztuki to ulubiony nurt artystyczny. Bez względu na to jaki motyw wybierzemy, kolorowe skarpetki będą świetnym uzupełnieniem biurowej stylizacji.

Przy wyborze kolorów i wzorów ogranicza nas jedynie wyobraźnia.

Wzorzyste skarpety na ślub

Zgadza się. Ślub jest również świetnym przykładem na to, że modą można się bawić.

Do wybranego garnituru, najlepiej gładkiego, kolorowe skarpetki będą idealnym elementem przełamującym stereotyp o stonowanym ubiorze przyszłego Pana Młodego, świadka bądź gościa weselnego. Kolorowe skarpetki do garnituru, jak i do butów muszą być dopasowane kolorystycznie, aby motyw z kolorowych skarpetek nie gryzł się z resztą stylizacji. Ważne też, aby i buty były gładkie i bez kolorowego szwu. Dzięki temu kolory skarpet nie zleją się z kolorami na bucie i każdy uczestnik ceremonii zwróci uwagę właśnie na kolorowy akcent skarpet. Za całą pewnością efekt będzie piorunujący.

Kolorowe skarpetki jako element, który odmieni stylizację

Kolorowe skarpetki są świetnym sposobem na wyrażenie swojej osobowości. Nie tylko mężczyźni mogą przełamywać codzienną rutynę kolorami. Panie zazwyczaj na wyjątkowe okazje zakładają eleganckie buty na obcasie, ale po przetańczonej nocy, gdy zazwyczaj czujemy dyskomfort możemy śmiało zmienić obuwie na wygodniejsze, a do niego dobrać kolorowe skarpetki.

Idealnie sprawdzą się w tej sytuacji kolorowe stopki, których fason idealnie dopełni strój.

Bez względu na płeć, wiek i okazję kolorowe skarpety zawsze sprawdzą się idealnie. Jedyne o czym musimy pamiętać to to by dobrze dobrać rozmiar do swojej stopy, aby noszenie ich było wygodne i zdrowe dla naszych stóp. Warto też wybierać naturalne materiały, z których są wykonane skarpetki jak bawełna czy bambus. Dzięki temu nasze stopy nie będą się pocić. Zabawa kolorami,fakturami i wzorami z całą pewnością przyniesie nam dużo frajdy i radości. Możemy w ten sposób subtelnie pokazać swoje samopoczucie i to co lubimy. Ilość wzorów i fasonów sprawi, że każdy znajdzie coś idealnego dla siebie.