Kolorowanki - zabawa dla małych i dużych

Powszechny dostęp do kolorowanek sprawia, że każdy znajdzie propozycję dla siebie. Kolorowanki dla dzieci przybierają zwykle formę książkową, chociaż coraz częściej rodzice decydują się na kolorowanki do druku, dostępne za darmo w internecie.

Kolorowanki - dlaczego warto z nich korzystać?

Nie bez przyczyny kolorowanki są jednym z najpopularniejszych zadań plastycznych, jakie otrzymują dzieci, zarówno w domu, jak i w przedszkolu lub szkole. Kolorowanie rozwija u dziecka wyobraźnię, kreatywność i poczucie estetyki. W ten sposób dzieci testują, przekraczają granice i tworzą odmienny od rzeczywistego świat, w którym czują się dobrze. Kolorowanie wymaga użycia kredek, flamastrów lub innych artykułów piśmienniczych, które dziecko musi umieć utrzymać w ręce. Dzięki temu rozwija ono zdolności motoryczne. Z czasem będą one już na tyle wykształcone, że dziecko poradzi sobie z nawet najtrudniejszymi kolorowankami. Kolorowanki dla dzieci stanowią też wstęp do nauki pisania. Pokolorowanie skomplikowanych obrazków zajmuje dużo czasu i energii, uczy więc również cierpliwości i konsekwencji. Przez kolorowanie dzieci wyrażają swoje emocje, uczą się barw, kształtów i proporcji.

Kolorowanki do druku to alternatywa dla kupowania kolejnych książeczek

Dzieci mają różne zainteresowania, co chwilę zmieniają ulubione bajki, a bohater, który jednego dnia stawiany jest na piedestale, kolejnego odchodzi w zapomnienie. Dzieci lubią różnorodność, dlatego wielu rodziców przestało kupować kolorowanki w formie książeczek lub broszur, a stawia na kolorowanki do wydruku. Tego rodzaju kolorowanki dla dziecka dostępne są dla każdego malucha, niezależnie od wieku - coś dla siebie znajdzie zarówno przedszkolak, jak i nastolatek. Nieograniczony dostęp do kolorowanek do druku sprawia, że każdego dnia dziecko może znaleźć się w innym świecie, dzisiaj kolorując bukiet kwiatów w wazonie, a jutro ulubioną postać z bajki. Kolorowanki do wydruku z postaciami z bajek cieszą się wśród dzieci szczególną popularnością. Dziewczynki stawiają na kolorowanki L.O.L Suprise, Frozen czy My Little Pony, natomiast chłopcy na malowanki z bajki Auta, Sponge Bob czy Psi Patrol.

Swoją popularność kolorowanki online zawdzięczają dużej dostępności. Można z nich korzystać non stop - wystarczy mieć dostęp do internetu i drukarki, aby w kilka sekund wydrukować wybraną kolorowankę. Dodatkowym atutem jest szeroki wybór wzorów, wśród których znajdują się kolorowanki dla chłopców i dziewczynek, a także malowanki z bohaterami bajek i filmów animowanych, kolorowanki na Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok lub inne, popularne święta. Nie brakuje również propozycji dla maniaków gier komputerowych - wśród nich największą popularnością cieszą się kolorowanki Minecraft.

Kolorowanki dla dorosłych

Coraz częściej po kolorowanki sięgają nie tylko dzieci, ale również dorośli. Trend ten powstał w Wielkiej Brytanii w 2012 - właśnie wtedy powstały pierwsze kolorowanki dla dorosłych, opublikowane przez miejscowe wydawnictwo Michale O'Mara Books. Od tamtego czasu, kolorowanki te zyskały ogromną popularność nie tylko w Europie, ale i na świecie, a każdego dnia korzysta z nich miliony osób. Tego rodzaju malowanki nieco różnią się od typowych kolorowanek dla dzieci. Obrazki są znacznie bardziej skomplikowane, zawierają małe pola do wypełnienia kolorami, a całość przypomina raczej bardzo szczegółowy witraż, niż typową kolorowankę. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na przykładowe kolorowanki dla dorosłych online z oferty https://kolorowanki.net.pl/.

Malowanki dla osób starszych głównie pomagają walczyć ze stresem. Używanie kredek i miarowe ruchy ręki podczas kolorowania powodują obniżenie napięcia mięśni, co znacząco wpływa na poprawę samopoczucia i obniża poziom stresu. Dodatkowo, malowanie pobudza obie półkule mózgu do intensywnej pracy, co ma szczególne znaczenie dla osób w podeszłym wieku, cierpiących na pierwsze objawy demencji, zapominanie lub po prostu obniżoną funkcjonalność poznawczą. Oprócz terapeutycznych, antystresowych i prozdrowotnych właściwości, kolorowanki dla dorosłych są zwyczajnie przyjemnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, nie tylko samotnie, ale również wspólnie z dzieckiem. Rodzice czy dziadkowie mogą kolorować razem ze swoimi pociechami - każdy z uczestników zabawy będzie miał jednak swój rysunek, dopasowany do możliwości, zainteresowań i wieku. Jeśli jeden obrazek to za mało, wystarczy wyszukać kolorowanki online i wydrukować następny. Kolorowanki to niekończąca się zabawa dla dużych i małych.