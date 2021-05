Kolor w naszym wnętrzu - magia dodatków i obrazów!

Barwy te przenieść możesz w postaci obrazów, które dostaniesz w Ars Longa.

Kolory w psychologii

Moc koloru jest elementem badań, które podejmowane są od lat przez naukowców, psychologów i socjologów. Analizy i dotychczasowe wnioski pozwalają sądzić, że barwy mają realny wpływ na naszą pamięć, emocje, wspomnienia i odczucia. Co więcej - moc i możliwości kolorów wykorzystuje się zarówno w marketingu, jak i w sztuce oraz naszych wnętrzach,

Barwa nierzadko stanowi za główną dekorację w naszym salonie czy sypialni. Nawet w pozornie prostej aranżacji, jeden, kolorystyczny element potrafi odmienić oblicze wnętrza, wpływając tym samym na m.in. nasze samopoczucie. Wiele barw przywołuje wspomnienia, a także buduje skojarzenia - zarówno negatywne, jak pozytywne.

O mocy sprawczej kolorów mówiono już w starożytności, kiedy uznawano, że czerwień jest symbolem odwagi, a biel - czystości i duchowieństwa. Wśród wielu wierzeń granat miał dodawać radości życia, inspirując się boginiami - Herą i Junoną.

Skąd biorą się te skojarzenia i wierzenia? Aby wyjaśnić tą zależność, posłużmy się badaniami naukowymi, które udowodniły, że impuls świetlny przeistacza się w sygnał elektryczny. To właśnie on dociera do naszego podwzgórza, sterując przysadka mózgową, która wpływa na nasz nastrój i świadomość. W taki sposób tworzy się droga skojarzeniowa: kolor tworzy dobrą emocję, która z kolei wpływa na naszą pamięć, tworząc pozytywne wspomnienie.

Kolory we wnętrzach

Kolory odbieramy bardzo indywidualnie. Każdy z nich ma inne podłoże emocjonalne i każdy wpisuje się w inne upodobania estetyczne. Dlatego też nie ma jednej, sprawdzonej palety barw, która wskazałaby nam gotowe rozwiązanie, które moglibyśmy zastosować w naszych wnętrzach. Dlatego też, wybierając odcień farby czy dodatków, weź pod uwagę swoje własne upodobania i estetykę, która najlepiej sprawdzi się w danym pomieszczeniu.

W oparciu na wierzenia historyczne i analizę psychologiczną, można wskazać kilka kolorów, które realnie wpływają na naszą koncentrację i samopoczucie. Wiele z nich możesz zastosować w swoich wnętrzach – zarówno w formie minimalistycznych dodatków, jak i dominujących akcentów.

Fioletowe odcienie – które np. obserwujemy na obrazach przedstawiających lawendowe pola - sprzyjają skupieniu i kreatywnemu myśleniu. Historyczne źródła wskazują, że to właśnie purpura szczególnie często królowała na ścianach artystów i malarzy, tworzących największe, światowe dzieła.

Zieleń – np. pojawiająca się na obrazach przedstawiających roślinne motywy - posiada właściwości kojące i wyciszające. To ona najczęściej pojawia się w naszych sypialniach, a także w szkołach, gabinetach lekarskich i w zakładach karnych.

Beż lub biel utożsamiana jest ze spokojem. To właśnie minimalistyczne, inspirowane stylem skandynawskim obrazy, mają za zadanie koić, uspokajać i wprowadzać harmonię w naszych wnętrzach. Bardzo często biel symbolizuje naturę i powiększa optycznie nasze pomieszczenia.

Czerwień kojarzona jest intymnością, romantycznością, ale także determinacją i wigorem. Ta śmiała i dominująca barwa szczególnie często pojawia się w salonach kosmetycznych i… w naszych sypialniach. Jeśli boisz się wykorzystać ją w całym wnętrzu, postaw na czerwone dodatki - np. w postaci obrazów przedstawiających maki lub skąpane w słońcu, burgundowe jabłka.

