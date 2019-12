Kolejny cyberatak na stację telewizyjną

Portal The Spokesman-Review informuje, że do ataku na stację KHQ-TV, będącą lokalnym oddziałem NBC w Waszyngtonie, w stanie Montana, doszło tuż przed emisją porannych wiadomości. W wyniku ataku oprogramowanie, który służy przygotowaniu serwisu informacyjnego (treści, jak i emisji grafik widocznych na ekranie telewizora), zostało całkowicie wyłączone. Dziennikarze KHQ-TV zostali zmuszeni do korzystania wyłącznie z prostych programów tekstowych do przygotowywania emitowanych przez stację programów.

Jak zauważa analityk Kamil Sadkowski, nie tylko branże finansowe, medyczne czy przemysłowe dotykane są cyberatakami. Na celowniku hakerów coraz częściej pojawiają się również przemysły medialne, jak i stacje telewizyjne.

- Tylko w tym roku doszło do co najmniej dwóch innych ataków wymierzonych w przemysł medialny. Ofiarą sierpniowego ataku była gruzińska stacja Pirveli, której systemy oraz sieci zostały sparaliżowane, uniemożliwiając emisję programów. Z kolei w maju, podczas transmisji online półfinałów Eurowizji, hakerzy wyemitowali na stronie nadawcy dwuminutowy film ostrzegający przed rzekomym atakiem rakietowym na Tel Aviv – komentuje Sadkowski.

Ataki skierowane na media mogą doprowadzić do dezinformacji, rozprzestrzeniania się nieprawdziwych wiadomości, czy nawet, jak w przypadku zakłócenia transmisji Eurowizji przez hakerów, mogą usiłować wywołać panikę pośród widzów. Do takiego scenariusza w przypadku ataku na KHQ-TV nie doszło. Jak informują dziennikarze z The Spokesman-Review, cyberatak został zgłoszony FBI. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak długo potrwa odzyskiwanie oprogramowania oraz danych z wykonanych kopii zapasowych.