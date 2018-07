Kolejne stacje ładowania samochodów elektrycznych udostępnione

Na początku lipca firma innogy Polska wraz z ING Bankiem Śląskim uruchomiła 5 nowych stacji ładowania na terenie Centrum Handlowego Janki. Dwie stacje stojące zamontowane zostały na parkingu zewnętrznym, a trzy stacje wiszące (tzw. Wall Box) umieszczono w parkingu podziemnym. Do dyspozycji kierowców oddano tym samym 10 punktów ładowania aut elektrycznych, gdyż każda ze stacji pozwala na ładowanie dwóch pojazdów jednocześnie.

Odwiedzający centrum będą mogli bezpłatnie ładować swoje pojazdy przez cały okres wakacyjny - do końca sierpnia. Użyto ładowarek średniej mocy - 22kW, co pozwoli naładować przeciętny samochód elektryczny od 20% do 80% nawet podczas bardzo krótkiego podłączenia auta do jednej z nich.

Pierwszym etapem współpracy pomiędzy firmą z sektora energetycznego oraz bankiem w obszarze rozwoju elektromobilności była pilotażowa usługa w pełni elektrycznego car sharingu w Warszawie. W ramach testów bank otrzymał na wyłączność 2 samochody. Obecnie firma zarządza siecią 11 bezpłatnych punktów ładowania, z których w 2017 r. mieszkańcy i bywalcy stolicy pobrali ponad 32 MWh energii elektrycznej. Energia ta umożliwiła pojazdom elektrycznym przejechanie 200 000 km i pozwoliła uniknąć emisji do atmosfery 24 ton CO2 oraz innych szkodliwych substancji.

Twórcy punktów wierzą, że rosnąca liczba stacji ładowania stanie się impulsem i zachętą do tego, by Polacy wybierali samochody elektryczne. Zwłaszcza gdy stacje będą dostępne blisko miejsca ich zamieszkania i w innych strategicznych punktach.

Źródło: innogy