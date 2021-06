Kołdra na lato - jaka jest dostępna w Gdańsku?

Na komfort i higienę naszego snu ogromny wpływ ma to, na czym śpimy, ale również to, czym się przykrywamy. Dlatego wybór odpowiedniej kołdry na lato jest bardzo istotny. Upalne dni i następujące po nich ciepłe noce sprawiają, że mamy trudności z zasypianiem. Dobrze dobrana kołdra na lato ułatwi nam zaśnięcie, nawet kiedy temperatura za oknem będzie przekraczać 25 stopni. Poniżej podpowiemy, na co zwrócić uwagę, wybierając w Gdańsku kołdrę na lato.