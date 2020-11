Kody kreskowe i urządzenia do ich wydruku i odczytu

Auto ID to ogólne określenie procesów związanych z „automatyczną identyfikacją i gromadzeniem danych” (AIDC – Automatic Identification and Data Capture). Obejmują one wiele technologii, których ogólnym celem jest identyfikowanie, monitorowanie, śledzenie, rejestrowanie, przechowywanie i wymiana informacji, związanych z funkcjonowaniem firmy. Każdy przedsiębiorca, który chce usprawnić przebieg identyfikacji danych prędzej czy później powinien wdrożyć w swojej firmie system auto ID. Do podstawowych elementów tego systemu, oprócz oczywiście oprogramowania, należą urządzenia pomocne w generowaniu, odczytywaniu i przetwarzaniu informacji zawartych w kodach kreskowych takie jak drukarki etykiet, skanery kodów kreskowych i terminale mobilne.

Wszystko zaczyna się od kodu kreskowego

System auto ID nie istniałby bez kodu kreskowego. Ten charakterystyczny znaczek, umieszczany dziś praktycznie na każdym produkcie, to nic innego jak dane zamknięte w graficznej formie. Najczęściej składa się z kresek i spacji, którym przyporządkowane są określone informacje.

Taki kształt kodu kreskowego narodził się w 1948 roku w głowach Amerykanów - Bernarda Silvera i Normana Josepha Woodlanda, który wpadł na to rysując na piasku serię linii przedstawiających kod Morse'a. Na praktyczne zastosowanie tego odkrycia trzeba było długo czekać. Pierwszą firmą, która opracowała komercyjny skaner do odczytywania symboli kodów kreskowych była NCR. Kod produktu po raz pierwszy zeskanowano 26 czerwca 1974 roku. Był to dziesięciopak gum Wrigleya w jednym z supermarketów w stanie Ohio.

Obecnie kody kreskowe otaczają nas z każdej strony. Umieszczane są na produktach w celu szybkiej identyfikacji. Używane są też w sklepach detalicznych jako część procesu zakupów, w magazynach do śledzenia zapasów i na fakturach, jako pomoc w księgowości.

Etykietę z kodem kreskowym można wydrukować za pomocą specjalnej drukarki etykiet, a dane zawarte w kodzie odczytywane są za pomocą optycznego skanera kodów kreskowych.

Drukarka etykiet skrojona do potrzeb

Drukarka etykiet nazywane też drukarką auto ID służy do wydruku oznakowań, kodów kreskowych, które służą do identyfikacji i danych produktów czy towarów. Urządzenie, bez którego nie można wyobrazić sobie funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego, a nawet biura, w którym kodami kreskowymi oznaczane są wszystkie sprzęty.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów drukarek auto ID o zróżnicowanych parametrach- od niewielkich drukarek biurowych po urządzenia przemysłowe charakteryzujące się dużą wydajnością, stopniem ochrony i wysokimi nakładami druku. Wybór odpowiedniej drukarki etykiet musi uwzględnić potrzeby przedsiębiorstwa.

Przed zakupem należy przeanalizować wiele elementów takich, jak przeznaczenie i gabaryty urządzenia, ilość wydruków, jak również warunki, w jakich urządzenie będzie pracowało. Istotne jest także technologia wydruku (drukarka termiczna (DT) lub drukarka termo-transferowa (TT)), od którego należy jakość i trwałość nadrukowanych na etykiecie danych.

Więcej na temat tego, jak wybrać dobrą drukarkę etykiet przeczytać można w artykule dostępnym. Jak wybrać odpowiednią drukarkę etykiet?

Specjalista od czytania kodów kreskowych

Czytnik danych jest urządzeniem, za pomocą którego możemy dekodować zawarte w kodzie kreskowym lub innego rodzaju etykiecie dane i przesyłać je do systemu komputerowego.

- Czytniki najczęściej odczytują dane za pomocą wiązki lasera odbijającego elementy danego kodu. W użyciu znajdują się też czytniki diodowe, jak również tzw. imagery, które skanują całą powierzchnią kodu kreskowego - wyjaśnia Piotr Tamulewicz, Doradca ds. rozwiązań IT z firmy SEBITU. - Te ostatnie są też najbardziej wszechstronne. Doskonale radzą sobie z uszkodzonymi kodami, a także mogą skanować kody z nietypowych powierzchni, np. ekranów komputera.

Czytniki mają bardzo różnorodne zastosowanie i formę. Spotykamy je zarówno w halach produkcyjnych, magazynach, sklepach spożywczych, jak i w kinie czy aptece. Do najpopularniejszych urządzeń tego typu należą przenośne skanery ręczne, które ze względu na swoje niewielki gabaryty i mobilność zapewniają komfort pracy.

Aby wybrać odpowiedni dla swojego biznesu czytnik, który podoła stawianym wymaganiom, należy uwzględnić wiele parametrów. Do najistotniejszych należą: technologia skanowania, miejsce pracy urządzenia, rodzaj kodów i częstotliwość skanowania.

Więcej na temat wyboru czytnika danych możesz przeczytać: Jak wybrać skaner kodów kreskowych?

Kolektor danych — podręczny komputer auto ID

Kolektor danych to zaawansowane urządzenie do czytania i przetwarzania danych, które na pierwszy rzut oka przypomina nieco rozbudowanego smartfona. W rzeczywistości tego typu urządzenie pełni formę przenośnego, niewielkiego komputera, który wspiera pracę w magazynie (śledzenia zapasów, inwentaryzacja) czy sklepie (przyjęciem towaru i dostawy).

Kolektory danych spotykamy też u przedstawicieli handlowych, kurierów czy inkasentów. Podobnie jak w przypadku pozostałych urządzeń autoID, na rynku mamy dostęp do szerokiej gamę urządzeń z tej kategorii, z którym możemy wybrać kolektor dopasowany do własnych potrzeb. - W przypadku terminali mobilnych oprócz kwestii technicznych, do których wchodzą środowisko pracy, rodzaj wbudowanego skanera czy zainstalowane oprogramowanie uwzględnić trzeba jeszcze rodzaj klawiatury, czy wielkość wyświetlacza. Każdy z tych parametrów ma wielkie znaczenie dla ergonomii i komfortu pracy użytkownika - podkreśla Piotr Tamulewicz, z firmy SEBITU.

O tym jak wybrać kolektor danych dowiesz się z artykułu: Jak wybrać kolektor danych?

Urządzenia auto ID to są obecnie standardowym rozwiązaniem w wielu przedsiębiorstwach. Odpowiedni wybór urządzenia i jego dostosowanie do wymagań środowiska pracy w każdym przypadku przyczyni się do zwiększania wydajności i efektywności każdego magazynu, sklepu czy przedsiębiorstwa produkcyjnego.