Koderek - Konferencja i Hackathon dla dzieci i dorosłych

Choć beneficjentami tego spotkania mają być głównie ludzie młodzi, to organizatorzy starają się, aby konferencja była atrakcyjna dla wszystkich. Tak by całe rodziny znalazły dla siebie interesujące zajęcia i aby była to dobra, inspirująca do twórczego działania zabawa.

Celem konferencji jest:

• Promocja i przekazywanie wiedzy z obszaru szeroko pojętej informatyki.

• Prezentacja przez specjalistów z różnych dziedzin, w jaki sposób informatyka przydaje się w ich pracy, jakim może być pasjonującym zajęciem i dobrą zabawą. [prelekcje otwarte]

• Nauka programowania przez dobrą zabawę a co za tym idzie rozwijanie wyobraźni oraz nauka logicznego i kreatywnego myślenia. [warsztaty]

• Przybliżanie wiedzy eksperckiej przez możliwość spotkania, rozmowy i pracy z ekspertami [panel ekspertów, Hackathon]

• Uczenie pracy w zespole i rozwijanie zdolności interpersonalnych. [warsztaty oraz zaangażowanie w przygotowanie i organizację konferencji]

• Zachęcanie uczniów do dzielenia się wiedzą i pasjami. Zdobywanie doświadczania w obszarze wystąpień publicznych. [ścieżka prelekcji uczniowskich, pokazy]

• Prezentacja narzędzi wpierających edukację i dyskusja o metodach uczenia i motywowania. [wykłady i warsztaty dla dorosłych]

• Promowanie innowacyjnych pomysłów i tworzenie narzędzi usprawniających edukację, funkcjonowanie szkoły, organizację Koderka. [Hackathon]

Podczas wydarzenia 7 października planowane są krótkie prelekcje, wykłady, warsztaty, gry symulacyjne, zawody robotów, pokazy i zajęcia interdyscyplinarne. Założeniem organizatorów jest, by KODEREK na stałe wpisał się w kalendarz ciekawych zajęć dla uczniów oraz profesjonalistów i rokrocznie rozszerzał swój zasięg.

Przekazując wiedzę z obszaru nowych technologii i programowania stawiamy na rozwijanie takich cech jak analiza, kreatywność oraz krytyczne podejście do zdobywanych informacji. Wszystko po to, by inspirować do twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy i zmieniania świata wokół nas. Stąd w programie nie tylko zajęcia bezpośrednio powiązane z informatyką, ale także wykłady i prelekcje skłaniające do dyskusji o metodach uczenia się, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz warsztaty rozwijające umiejętności pracy grupowej i łączenia różnych zdolności do realizacji wspólnego celu. - mówi Michał Wiktor Żmijewski, pomysłodawca i współorganizator KODERKA.

Uczestnicy

Konferencja skierowana jest zarówno do uczniów i do dorosłych w tym nauczycieli. W programie przewidziane są także zajęcia dla najmłodszych uczestników tzn. dzieci wieku poniżej 6 roku życia.

Udział w konferencji wymaga rejestracji i jest bezpłatny.

Rejestracja odbywa się przez stronę: http://koderek.edu.pl