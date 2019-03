Kobiety wolą Data Science

Rynek pracy dla programistów, jeśli chodzi o podaż ofert pracy, rozwija się w tempie dwucyfrowym. Nic dziwnego skoro przeciętne wynagrodzenie osoby pracującej na stanowisku Data Scientist na umowie o pracę (według portalu Pracuj.pl) wynosi 10,5 tys. zł brutto i jest ponad dwa razy wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Według danych No Fluff Jobs przeciętne wynagrodzenie w branży oscyluje wokół przedziału 10 tys. -17 tys. zł netto, w zależności od stażu pracy rodzaju umowy (osoby na kontraktach B2B na stanowiskach seniorskich zarabiają nawet powyżej 20 tys. zł na rękę). Jednocześnie i ta branża, jak wiele innych w polskiej gospodarce, cierpi na niedobór specjalistów.

Najnowsze badania jakościowe przeprowadzone przez firmę Sages, pokazują, że aż 52,6% ze wszystkich zgłoszeń do udziału w organizowanych przez nią bootcampach (intensywnych kursach zawodowych) dotyczy właśnie dziedziny Data Science. Na drugim miejscu niemal równorzędnie uplasowały się kursy z programowania Full-stack i Java (9,8%) oraz Front-end (8,9%). Choć liczbowo przeważają zgłoszenia mężczyzn, po raz pierwszy badania pokazują, że zwiększa się udział kobiet w zgłoszeniach na wszystkie bootcampy, który wyniósł 28%., co jest najlepszym wynikiem od lat.

Jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń kobiet do bootcampów to aż 62,4% z nich wybrało Data Science jako obszar, w którym chciałyby zwiększyć swoje kompetencje. Na drugim miejscu w przypadku kobiet - znalazł się front-end (16,5%), następnie Java (11,3%) i Tester (6%). Z badań wynika, że tylko jeden kurs cieszył się większą popularnością wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Był to kurs programowania JavaScript.

Także wśród mężczyzn najwięcej zgłoszeń na bootcampy - 58,8% - dotyczyło Data Science. Z kolei udział kobiet aspirujących na stanowiska programistów analizujących dane w branży finansowej, marketingu czy sprzedaży (Data Science) wyniósł 29%.

Raport pokazuje także inny trend na rynku pracy w branży IT - jest to podział zgłoszeń ze względu na wykształcenie. Okazuje się, w Polsce bycie humanistą nie przekreśla ścieżki rozwoju zawodowego tylko w jednym kierunku. Aż 42,5% wszystkich zgłoszeń do udziału w bootcampach organizowanych przez kodołamacz.pl dotyczyło osób z wykształceniem humanistycznym. Niewiele więcej, patrząc na specyfikę branży, było chętnych osób z wykształceniem technicznym (53,1%). Tylko 4,5% zgłoszeń stanowiły aplikacje osób o niesklasyfikowanym wykształceniu.

Jeśli chodzi o bootcampy z dziedziny Data Science to najwięcej zgłoszeń stanowiły aplikacje osób z wykształceniem matematyczno-fizycznym (22%), ekonomicznym (20,9%) i informatycznym (14,1%). Niemniej, bo aż 12,4% zgłoszeń pochodziło od osób o wykształceniu humanistycznym.

Szacuje się, że w branży pracuje około 250 tys. Programistów w Polsce, ale to wciąż mało wobec popytu zgłaszanego przez rynek. Fakt, że do udziału w tego typu szkoleniach aspiruje coraz więcej osób, także spoza środowiska informatycznego, wskazuje nie tylko na chęć wzmocnienia kompetencji, ale i gotowość do przebranżowienia się.

Źródło: kodołamacz.pl