Kobiety w IT - istotne zmiany widać również w Polsce

Jak pokazuje „Raport Women in IT”, 53% pracownic firm IT w Polsce uważa, że kobietom jest trudniej niż mężczyznom poradzić sobie w tej branży. Jako najważniejszy powód gorszych perspektyw podają one panujące stereotypy i przekonanie o tradycyjnych rolach społecznych kobiet. Ponadto połowa pracowniczek IT uważa, że mężczyźni osiągają wyższe wynagrodzenie za tę samą pracę.

Według raportu „Kobiety w IT i TECH 2018” tylko w Europie w branży brakuje miliona specjalistów. Dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektyw, uważa iż, kobiety mogą bardzo dużo dać tej branży i zminimalizować niedobory. Ekspertka zaznacza ponadto, że kobiety mają pewien specyficzny potencjał społeczny i bardzo odpowiedzialnie myślą o przyszłości świata, o swojej przyszłości, o swoim otoczeniu, więc jeżeli one będą mocniej zaangażowane w ten odcinek tworzenia rozwiązań pewnych problemów cywilizacji za pomocą technologii, to być może ten świat będzie zmierzał też w trochę lepszym kierunku niż dotychczas.

Udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych w Polsce wynosi 14,3%. Wzrósł on w stosunku do roku poprzedniego o jedną ósmą. Jest to historycznie największy wzrost w tej dziedzinie. Co ważne, liczba studentek informatyki rośnie w tej chwili dwa razy szybciej niż studentów płci męskiej. Zainteresowanie tym obszarem wśród młodych Polek najwyraźniej się zwiększa. Rodzi się trend, który za kilka lat będzie miał wpływ na rynek pracy w nowych technologiach w Polsce.

Źródło: Newseria