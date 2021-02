Kobiety w branży technologicznej są coraz częściej oceniane ze względu na umiejętności

Ponad połowa (56%) kobiet z branży technologicznej zauważa poprawę pod względem równości płci w swoich firmach na przestrzeni minionych dwóch lat, a 70% potwierdza, że ich umiejętności oraz doświadczenie stanowiły ważniejszy czynnik niż płeć podczas ubiegania się o pierwszą pracę w branży IT lub technologicznej. Tak duży postęp w tak krótkim czasie stanowi pozytywny krok w kierunku inkluzywności tego sektora.

Jednak wyniki nowego raportu "Women in tech" firmy Kaspersky dotyczącego kobiet w branży technologicznej pokazują również, że wciąż istnieją obszary do poprawy. Mimo globalnej poprawy w podejściu do kwestii reprezentacji płci ponad jedna trzecia (38%) kobiet twierdzi, że obawia się wejścia do branży technologicznej ze względu na niedobór kobiet w tym środowisku.

Chociaż liczby te mogą wydawać się stosunkowo niskie, pokazują, że stopniowa poprawa nie oznacza jeszcze całkowitej równości. Świadczy o tym również fakt, że według 44% kobiet mężczyźni osiągają awans w branży technologicznej szybciej niż kobiety. Jeśli dodamy do tego, że podobny odsetek (41%) kobiet uważa, że równiejsza reprezentacja płci przyczyniłaby się do zniwelowania tej nierówności i ułatwiłaby im rozwój kariery, możemy wnioskować, że nie dokonano jeszcze powiązania między reprezentacją płci a ogólnymi zachowaniami, szansami i równością.

Globalne dane pokazują również, że postęp następuje w różnym tempie w różnych regionach. W Europie na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpiło w tym aspekcie spowolnienie. W Ameryce Północnej z kolei przejście na pracę zdalną przyspieszyło postęp w kierunku równowagi. W Ameryce Środkowej edukacja przyczynia się do wzrostu poczucia sprawczości młodych kobiet w branży technologicznej. A w regionie Azji i Pacyfiku w miejsce trapiącego kobiety braku wiary w siebie pojawiają się teraz spektakularne sukcesy.

Aby pozytywne doświadczenia związane z rozwojem zawodowym były udziałem kobiet na całym świecie, należy podjąć kluczowe działania i inicjatywy wspierające ich karierę w branży technologicznej, w tym poprzez większą liczbę programów mentoringowych i stażowych. Jednak, aby zaszczepić w kobietach przekonanie, że branża technologiczna jest miejscem, w którym mogą się realizować i odnosić sukcesy, trzeba pracować nad tym znacznie wcześniej.

Ze stereotypami związanymi z płcią należy rozprawić się na długo przed wejściem kobiet na rynek pracy. Należy zacząć już w szkole, rozbudzając zainteresowanie informatyką oraz technologiami. Firma Kaspersky pracuje z uczniami w wielu krajach na świecie, aby rozwijać w nich zainteresowanie tą dziedziną już w młodym wieku i pokazać, jak może wyglądać praca w branży technologicznej. Pierwszy krok w nowym kierunku zawsze jest najtrudniejszy. Bez wpierającego środowiska dziewczęta mogą mieć problem ze znalezieniem pokrewnych dusz w społecznościach online czy podczas istotnych imprez offline. Muszą widzieć, że eksperci ds. IT to zwyczajni ludzie o różnorodnych umiejętnościach i zdolnościach i że każdy może aspirować do pracy w branży technologicznej – uważa Noushin Shabab, starsza badaczka ds. cyberbezpieczeństwa z Globalnego Zespołu ds. Badań i Analiz (GReAT) firmy Kaspersky.

Wiele firm na świecie wdraża inicjatywy, które gwarantują bardziej zrównoważony personel pod względem płci. Nie chodzi tylko o wyższe liczby, ale przede wszystkim o spowodowanie zmiany zachowań i zredukowanie seksizmu w miejscu pracy; o to, aby więcej kobiet awansowało na wyższe stanowiska i stanowiło wzory do naśladowania, a także mogło dzielić się swoimi pozytywnymi doświadczeniami zawodowymi z młodymi kobietami, które rozważają karierę w branży technologicznej. Jednak parytety nie są jedynym sposobem na utrzymanie rozpędu i zapewnienie dalszej poprawy sytuacji kobiet w branży technologicznej.

- Jest takie znane powiedzenie, że nie można być tym, czego się nie widzi. W ostatnich latach pojawiało się coraz więcej głosów, że należy zwiększyć reprezentację kobiet w branży technologicznej i IT. Chociaż parytety płci mogą wydawać się stosunkowo szybkim sposobem na rozwiązanie tego problemu, branżę technologiczną cechuje instytucjonalna wrogość wobec kobiet, dlatego nawet parytety nie wystarczą do zniwelowania nierówności płci oraz zapewnienia kobietom dostępu do awansu na wyższe stanowiska w branży IT – mówi dr Ronda Zelezny, współzałożycielka i dyrektorka Panoply Digital oraz członkini Ada’s List.

- Dlatego działania powinny wykraczać poza parytety płci. Po pierwsze, należy wprowadzić praktyki „ślepego” zatrudniania pomagające wyeliminować uprzedzenia względem kobiet podczas procesu pozyskiwania pracowników. Obejmują one usuwanie informacji identyfikujących z dokumentów aplikacyjnych, zmianę języka stosowanego w ogłoszeniach o pracę, tak aby nie faworyzować kandydatów płci męskiej, oraz zapewnienie obiektywnej selekcji kandydatów dokonywanej nie przez pojedyncze osoby, ale odzwierciedlające różnorodność komitety ds. zatrudnienia, rekruterów wyszkolonych w zakresie nieulegania uprzedzeniom w procesach zatrudniania, a kiedyś być może nawet wykorzystywanie prawdziwie inteligentnych algorytmów stworzonych przez różnorodne zespoły mogące pomóc w procesie identyfikacji kandydatów - dodaje Zelezny.

