Kluczowe informacje z raportu na temat rozwoju obszaru smart living w Polsce

Raport „Smart living” przygotowany przez infuture hatalska foresight institute na zlecenie innogy Polska, przedstawia 5-letnią perspektywę rozwoju trendu smart living. Z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu wynika, że tylko 32% badanych zna termin smart living i definiuje go jako zastosowanie pakietu rozwiązań, dzięki którym życie będzie tańsze, efektywniejsze, lepiej zarządzane, bezpieczniejsze oraz bardziej ekologiczne. Choć trzonem pojęcia jest hasło smart - łączone głównie z technologią i internetem - to o smart living należy myśleć w szerszym kontekście pamiętając, że celem wdrażania tej idei nie jest jedynie technologizacja naszego życia, a raczej stworzenie bezpiecznej, efektywnej, energooszczędnej, spersonalizowanej, ekologicznej i lepiej zarządzanej przestrzeni życiowej.

Kluczowymi kategoriami, które składają się na rozwój obszaru smart living są:

Smart city - rozumiane jako zielone miasto, dbające o jakość powietrza, rozsądnie użytkujące energię i środowisko naturalne, elastycznie reagujące na zmieniające się oczekiwania mieszkańców. Istotną rolę już dziś odgrywają w nim działania mające na celu inteligentne zarządzanie surowcami czy oszczędzanie energii, na którą zapotrzebowanie w miastach ciągle rośnie . Coraz częściej mówi się także o uniezależnieniu się energetycznym miast i pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz ochronie środowiska naturalnego.

Smart transport - transport rozumiany jako sprawne poruszanie się mieszkańców z wykorzystaniem specjalnych aplikacji, które w czasie rzeczywistym aktualizują sytuację na miejskich drogach. Obecnie coraz intensywniej rozwija się gałąź transportu pojazdów elektrycznych. Przyczyni się on do redukcji emisji pyłów, zmniejszenie emisji CO2 w miejscu użytkowania, a także pozwoli obniżyć poziom hałasu, szczególnie w aglomeracjach miejskich. Wszystko to ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza i zwiększenia komfortu życia mieszkańców.

Smart workplace - automatyzacja i dynamiczny rozwój nowych technologii, wpływają również na sposób, jakość i wydajność pracy. Smart workplace obejmuje zarówno miejsca pracy, szczególnie w branżach przemysłowych, jak i rozwiązania pozwalające na bardziej efektywną pracę, m.in. w biurach, szpitalach, administracji czy bankowości.

Smart home - rynek ten od kilku lat nieprzerwanie odnotowuje wzrost. W nowoczesnych pomieszczeniach jest coraz więcej inteligentnych sprzętów, dzięki którym żyje się nam wygodniej i oszczędniej. Wystarczy, że w przestrzeni domowej tradycyjne żarówki zamienimy na żarówki LED, a w sezonie grzewczym skorzystamy z termostatów grzejnikowych, dzięki którym dostosujemy temperaturę do naszych rzeczywistych potrzeb. Dostępne są także inteligentne gniazdka Wi-Fi, które pozwalają na kontrolę zużycia energii przez poszczególne sprzęty domowe. Dodatkowo, korzystając z paneli fotowoltaicznych, gospodarstwo domowe pozyskuje energię elektryczną w sposób przyjazny środowisku, a także zwiększa swoją niezależność energetyczną.

Rola energetyki w obszarze smart living

Proces urbanizacji, rosnąca liczba ludności na świecie oraz coraz większa liczba urządzeń elektrycznych w domach i przedsiębiorstwach powodują, że globalne zapotrzebowanie na energię z roku na rok wzrasta. Analitycy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) szacują, że do 2040 roku zwiększy się ono o 30% w stosunku do chwili obecnej. Konieczne staje się więc stosowanie rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo dostaw energii przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne i jakość powietrza.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych staje się obecnie megatrendem i niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści, w tym: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikacja dostaw energii i większa niezależność. Jej udział w końcowym zużyciu energii brutto w UE zwiększył się w ostatnich latach niemal dwukrotnie, z około 8,5% w 2004 roku do 17,0% w 2016.

Źródło: innogy