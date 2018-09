Klub Młodego Programisty w Siedlcach otwarty. Takich miejsc będzie więcej

Siedlecki Klub Młodego Programisty został otwarty jako pierwszy. Kolejny ruszy w piątek w Nysie. W sumie, na terenie całej Polski, powstanie ich 16. Poza Siedlcami i Nysą także w Lubinie, Inowrocławiu, Zamościu, Żarach, Piotrkowie Trybunalskim, Nowym Sączu, Przemyślu, Suwałkach, Kwidzynie, Żorach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ełku, Gnieźnie i Stargardzie.



Kluby Młodego Programisty, czyli punkty warsztatowe, w których dzieci i młodzież w wieku szkolnym (z klas 1-6) będą mogły uczyć się programowania, zostaną otwarte w średniej wielkości miastach (od 30 do 100 tys. mieszkańców) - po jednym w każdym województwie. Kluby będą funkcjonowały przez dwa lata - do października 2020 r. W specjalnie zaaranżowanych salach, wyposażonych w pomoce dydaktyczne, takie jak: tablety, zestawy robotów edukacyjnych czy maty edukacyjne do nauki programowania. Przez cały ten czas będą odbywały się bezpłatne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.



To co odróżnia te warsztaty od innych, to fakt, że będą mogli brać w nich udział także… rodzice! Kluby stawiaja nie tylko na naukę, ale i na wspólne spędzanie czasu. Dla każdej grupy wiekowej, w każdym z Klubów, zorganizowanych zostanie kilkanaście cykli warsztatów, przy czym jedna seria to 10 godzinnych warsztatów prowadzonych na czterech poziomach trudności.





Jak się zapisać na zajęcia?

Rodzic, który chce zgłosić swoje dziecko na warsztaty, powinien wejść na stronę www.klubmlodegoprogramisty.pl i wypełnić dostępny tam formularz. Ważne, by wybrać odpowiedni poziom (tj. przeznaczony dla uczniów klas I - III lub dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych). O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń - będą one przyjmowane do wyczerpania miejsc w danym cyklu szkoleniowym. Zgłoszenie na warsztaty musi zostać dokonane najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym serię warsztatów. Po przesłaniu danych przez formularz zgłoszeniowy, rodzic na podany przez siebie adres email otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, które jest jednocześnie potwierdzeniem zakwalifikowania na warsztaty.





Jaki jest cel projektu?

Otwarcie Klubów to element realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK projektu Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.



Głównym założeniem inicjatywy jest stworzenie przestrzeni do przybliżenia nauki programowania dzieciom i rodzicom. Programowanie, poprzez zabawę, uczy logicznego myślenia. Rozwija wiele kompetencji - kreatywność, umiejętność pracy w zespole, szukanie kompromisów i optymalnych rozwiązań. Dzięki niemu dziecko nauczy się, jak zadaniowo podejść do stawianych problemów. Kluby, w zależności od miasta, powstaną w takich instytucjach jak domy kultury, centra nauki, ośrodki edukacyjne, biblioteki czy świetlice.



Źródło: Ministerstwa Cyfryzacji