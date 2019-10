Klocki – nauka poprzez zabawę

Kreatywności nigdy za wiele!

Sklepowe półki wręcz uginają się pod naporem zabawek, które rozwijają potencjał dziecka. Żeby jednak wesprzeć swoją pociechę w rozwoju, wcale nie trzeba daleko sięgać. W ofercie sklepu Pan i Pani Gadżet dostępne są bowiem atrakcyjne zestawy klocków, które bawią całe pokolenia, od najmłodszych lat uwalniając drzemiące w dzieciach pokłady kreatywności.

A to właśnie ta cecha została uznana w Raporcie Światowego Forum Ekonomicznego za jedną z trzech kluczowych umiejętności, których rynek pracy będzie oczekiwał od pracowników od 2020 roku. W przyszłości jej znaczenie zapewne wzrośnie jeszcze bardziej. Dlatego klocki to nie tylko atrakcyjna zabawka, ale i inwestycja w przyszłość dziecka.

Klocki to zawsze dobry wybór

Nie od dzisiaj wiadomo, że zdobyte w czasie dzieciństwa umiejętności, pozostają na całe życie, o czym przekonują światowej klasy psychologowie. Mówi o tym także dobrze znane, polskie porzekadło – czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Warto więc rozwijać u dziecka te zdolności, które na pewno przydadzą się w dorosłym życiu. Klocki dostępne w ofercie Pan i Pani Gadżet świetnie się do tego nadają. Nie tylko wspierają kreatywność, ale i uczą krytycznego myślenia oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów.

Klocki wspierają rozwój dziecka na wielu płaszczyznach. Pobudzają wyobraźnię i chęć eksperymentowania, a także ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdolności manualne. Dzięki bogatej kolorystyce stanowią doskonały trening rozróżniania barw, a kiedy dziecko będzie już większe, z powodzeniem mogą posłużyć do wyjaśniania podstaw matematyki. Jeśli więc nie wiesz, jaki prezent kupić swojej pociesze, klocki zawsze stanowią dobry wybór. Dlatego nauka poprzez zabawę niepostrzeżenie rozwija zdolności Twojego dziecka. Z tego powodu klocki są jednym z najlepszych wybór jeśli chcesz by Twoje dziecko w przyszłości nie miało problemów z nauką, orientowaniem się w przestrzeni czy liczeniem. Tak, klocki rozwijają te wszystkie zdolności i robią to niepostrzeżenie. Masz okazję spędzić czas ze swoim dzieckiem w przyjaznej i rozwijającej atmosferze. Z tych wszystkich powodów klocki są świetnym prezentem dla dziecka w każdym wieku, na każdą okazję!