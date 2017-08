„Klientocentryzm” w praktyce! V edycja Marketing Progress poświęcona customer experience

Podczas dwóch dni Marketing Progress dowiesz się jak dopasować się do potrzeb Twojego klienta i jego wrażliwości, skąd czerpać wiedzę o konsumencie i jak ją przekuć w nowe, pozytywne doświadczenia. Poznasz sposoby budowania trwałych relacji z klientem. Otrzymasz szereg wskazówek pokazujących, jak koncentrować się na lojalności konsumenta i zachować spójność pomiędzy oferowanymi sposobami kontaktu z nim.

Dołączysz do ekskluzywnego grona marketerów, którzy jako pierwsi poznają wyniki badania dotyczącego rozwoju customer experience w Polsce – zarówno

w ujęciu małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych organizacji. Otrzymasz więc dostęp do danych, które wzbogacą Twoją wiedzę i pozwolą Ci usprawnić działania

w obszarach związanych z projektowaniem doświadczeń klientów.

Marketing Progress to także warsztaty, które odbywają się równolegle do prelekcji. Dadzą Ci szansę zdobycia praktycznych umiejętności, do wykorzystania w codziennej pracy. A do wyboru masz szkolenia z user experience, design thinkingu, content marketingu, social media, customer experience czy client service.

Na sali Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu prelekcje wygłoszą między innymi: Jacek Kotarbiński, Julia Izmałkowa, Marek Gonsior (Agata), Sebastian Umiński (3M) Karolina Karolczak (Sodexo) oraz wielu innych specjalistów w swoich dziedzinach. Łącznie wystąpi ponad 20 ekspertów praktyków.

Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ, co oznacza, że uczestnicząc

w nim posiadacze certyfikatów otrzymują punkty recertyfikacyjne. DIMAQ to pierwszy

w Polsce program weryfikacji i certyfikacji kompetencji digital marketingowych prowadzony przez IAB Polska.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej wydarzenia:

Opłata konferencyjna wynosi:

499 złotych netto,

przy zapisie i płatności do 31 sierpnia

699 złotych netto,

przy zapisie i płatności do 30 września

899 złotych netto,

przy zapisie i płatności do 11 października

Zapraszamy: Wrocław, Nowe Horyzonty, 12-13 października 2017 r.