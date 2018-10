Klient millenials? Napisz do niego!

Najważniejszą cechą millenialsów, czyli osób urodzonych po 1990 r. jest życie w tzw. globalnej wiosce, czyli w stałym dostępie do sieci. Specjaliści szacują, że około połowa z nich jest online cały czas. Co więcej, w ciągu ostatnich lat ponad dwukrotnie wydłużył się średni czas, jaki spędzają oni w sieci korzystając ze smartfonów. Według danych statista.com w 2012 r. wynosił on 107 minut, a w 2018 – już 223!

Komunikatory w świecie millenialsów

Najczęściej używaną na świecie aplikacją mobilną do codziennego kontaktu jest WhatsApp – obecnie używa go około 1,5 miliarda ludzi miesięcznie. Wśród pokolenia Y nie cieszy się on jednak taką popularnością jak Facebook Messenger, który mimo wszystko zajmuje w tej materii pozycję lidera. Dane Global Web Index pokazują, że obecne trendy kształtują się następująco:

35 proc. - Facebook Messenger,

32 proc. – WhatsApp,

25 proc. – Skype,

10 proc. – Viber,

9 proc. – WeChat.

Dlaczego SMS-y?

Pokolenie millenialsów jest aktywne społecznie, natomiast zdecydowanie woli kontakt on-line niż off-line, przy czym jednocześnie woli operować słowem pisanym, slangiem, symbolami. Dzieli się informacjami przekazując sobie wzajemnie komunikaty, linkując do ulubionych treści czy przesyłając grafiki w myśl przekonania, że jeden obraz mówi więcej, niż tysiąc słów…

Inaczej niż starsze pokolenia postrzegają również np. połączenia telefoniczne. Według badań Open Market 75% zapytanych millenialsów w sytuacji wyboru wolałoby SMS-a niż rozmowę przez telefon, która w ich opinii jest zbyt czasochłonna i angażująca w dobie aktywnego trybu życia. A jak SMS-y wygrywają z komunikatorami? Badani w raporcie „Komunikacja SMS w Polsce 2016/2017” opracowanym przez Platformę SerwerSMS.pl wskazują, że krótkie wiadomości tekstowe są bardziej niezawodne od komunikatorów (67,3% vs 65,6%), szybsze (77,1% vs 73,1%) prostsze w obsłudze (80,4 % vs 77%) i bezpieczniejsze (44% vs 40,6%). Nie bez znaczenia pozostaje również zasięg – do wysyłki SMS-a wystarcza bowiem sieć komórkowa, a komunikatory wymagają dostępu do Internetu, co w pewnych miejscach i okolicznościach może rodzić problemy. W tym argumencie wciąż tkwi największa siła SMS-ów (73,6% vs 46,5%).

Jakie inne elementy przemawiają za tym, że warto inwestować w komunikację SMS?

Celny przekaz

Jedną z zasad, jakimi się kierują millenialsi jest YOLO (You Only Live Once). Ma to odzwierciedlenie zarówno w zachowaniach i komunikacji na płaszczyźnie przyjacielskiej, jak i na linii marka-klient. Jeśli wiadomość będzie treściwa, niepowtarzalna i będzie w obszarze zainteresowań millenialsa, ma szansę na oczekiwaną przez nadawcę interakcję. Wiadomość o limitowanej ofercie ulubionej marki, zaproszenie na nietuzinkowy event – do tego typu powiadomień z powodzeniem można wykorzystać SMS.

Organizacja dnia codziennego

Krótkie wiadomości tekstowe od podmiotów, które również je wykorzystują, mogą stanowić ważne narzędzie pomocne w bieżących czynnościach tj. kontakt z kurierem, autoryzacja przelewu czy przypomnienie o istotnym spotkaniu. Szacuje się, że aż 90 proc. wiadomości tekstowych jest otwierana w ciągu trzech minut od dostarczenia, zatem mogą one realnie determinować intensywny rytm dnia młodego człowieka.

Angażowanie

Kampania SMS pozwala na dwustronną komunikację, która może być wykorzystana np. przy organizacji konkursów. Nawiązanie do pasji odbiorcy, zachęcenie do dzielenia się aktualnymi emocjami i wydarzeniami z życia millenialsa w zamian za możliwość kreowania marki czy atrakcyjną nagrodę to doskonały sposób na budowanie lojalności wobec brandu.

Źródło: Serwer SMS