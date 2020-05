Klient B2B - jak go pozyskać?

Klient B2B - co wyróżnia takiego klienta? Jak komunikować do klienta B2B i gdzie go szukać? Jak pozyskać klientów B2B? Kampanie B2B – kilka podstaw

Klient B2B - co wyróżnia takiego klienta?

Wymagania, jakie klient B2B stawia przed kontrahentem, wynikają przede wszystkim z jego wizji rozwoju firmy oraz pewnego rodzaju odpowiedzialności za prowadzony biznes czy też oferowane produkty i usługi. Dlatego właśnie taki partner będzie się wyróżniać dość dużą wiedzą na temat konkretnych rozwiązań. Poza tym świetnie wie, co dzieje się na rynku, rzeczowo podchodzi do negocjacji i nie da się zbyć sprzedażowymi frazesami. Dlatego właśnie trzeba mieć świadomość, że choć tematem naszych rozmów jest firma, to jednak zwracamy się do człowieka i on w danym rozdaniu ma kluczowe zdanie.

Jak komunikować do klienta B2B i gdzie go szukać?

Przede wszystkim klient B2B nastawiony jest na rezultat. I dlatego właśnie w komunikacji należy przedstawić mu, co będzie wynikać z podjętych działań, wdrażanej strategii sprzedażowej czy promocyjnej. Oczywiście w tej materii najważniejsze są potencjalne zyski, ale także możliwe trudności. To pozwala szybko odpowiedzieć na różnego rodzaju wątpliwości. Jeśli chcesz wiedzieć, czym kieruje się klient B2B - czytaj więcej na blogu Harbingers.

Jak pozyskać klientów B2B?

Klienci B2B będą wymagać od nas dostarczania wartościowych treści, co jest w pewien sposób związane z edukacją. Wówczas mają oni poczucie włączenia w cały proces promowania produktu, a tym samym, mają wpływ na przyjmowane strategie. Tym samym, zyskują w ten sposób świadomość tego, że dobrze wybrali zarówno dla siebie, jak i dla całej firmy. Wykorzystywane narzędzia będą oczywiście dostosowane do docelowej grupy oraz jej specyfiki. Poza tym, należy pamiętać o tym, że wdrażane strategie mają charakter długofalowy i ich efekty zaczną być widocznie po kilku miesiącach od wdrożenia, a tym samym na pozytywny feedback – także ten finansowy - trzeba będzie poczekać. Dlatego też, dokładne informowanie o przebiegu współpracy oraz o przewidzianych etapach prac jest bardzo ważne.

Kampanie B2B – klika podstaw

Najlepiej więc przy prezentacji oferty nie skupiać się tyle na wyliczeniu zalet czy na przedstawieniu tego, jak nasza strategia będzie działać. Case study, czyli historie sukcesu z innych branż szybciej przekonają klienta B2B niż najpiękniej wylistowane hipotetyczne cechy naszego pomysłu. W przypadku pozyskiwania klientów, a także prowadzenia kampanii często korzysta się z narzędzi jakie daje content marketing, eventy i konferencje, webinary oraz oczywiście media społecznościowe.