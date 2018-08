Klienci sektora finansowego istotnym celem ataków phishingowych

Ataki na klientów organizacji finansowych, w tym banków, systemów płatności oraz transakcji w sklepach internetowych, stanowią nieprzemijający trend w cyberprzestępczości i obejmują kradzież pieniędzy oraz danych osobowych. Poprzez tworzenie fałszywych stron bankowości, płatności lub sklepów atakujący przechwytują poufne informacje niczego nieświadomych ofiar – takie jak nazwisko, hasło, adresy e-mail, numery telefonu, numer karty kredytowej czy kod PIN.

Drugi kwartał 2018 r. był szczególnie dotkliwy dla użytkowników serwisów finansowych — 21,1% ataków było wymierzonych w banki, 8,17% — w sklepy online, natomiast 6,43% — w systemy płatności, co stanowi ponad jedną trzecią łącznej liczby ataków. Brazylia nadal pozostaje państwem o największym udziale użytkowników zaatakowanych przez phisherów (15,51%). Za nią uplasowały się Chiny (14,44%), Gruzja (14,44%), Kirgistan (13,6%) oraz Rosja (13,k27%).

Co ciekawe, w okresie od kwietnia do czerwca odnotowano niemal 60 000 prób odwiedzenia fałszywych stron internetowych oferujących portfele popularnych kryptowalut i giełd. Oprócz tradycyjnego phishingu, który pomaga uzyskać dostęp do kont ofiar oraz informacji dotyczących klucza prywatnego, cyberprzestępcy próbują również skłonić swoje ofiary do przesłania im kryptowaluty. Jednym z haczyków jest bezpłatna dystrybucja kryptowaluty. Inna sztuczka polega na wykorzystywaniu przez oszustów nazw nowych projektów ICO w celu zebrania funduszy wśród potencjalnych inwestorów. Stosując te dwa chwyty, według przybliżonych szacunków, w minionym kwartale cyberprzestępcy zdołali zarobić co najmniej 2 329 317 dolarów, nie licząc przychodów z klasycznego phishingu.

Dalsze ustalenia zaprezentowane w raporcie

Phishing:

Główne cele ataków phishingowych nie zmieniły się od końca zeszłego roku. Są to w większości globalne portale internetowe oraz sektor finansowy, w tym banki, serwisy płatności oraz sklepy internetowe.

W porównaniu z I kwartałem udział ataków na organizacje finansowe zmniejszył się o 8,22 punktu procentowego i wynosił 35,7%. Jednak w przypadku firm IT wzrósł o 12,28 punktu procentowego. Udział ataków na te firmy w II kwartale wynosił 13,83%.

Spam:

W II kwartale 2018 r. ilość spamu osiągnęła najwyższy poziom w maju (51%). Średni udział niechcianych wiadomości w globalnym ruchu e-mail wynosił 50% i był o 2,16 punktu procentowego niższy niż średnia dla ostatniego kwartału 2017 r.

Chiny stanowiły największe źródło spamu, prześcigając Stany Zjednoczone oraz Niemcy.

Państwem najczęściej atakowanym przez szkodliwe wysyłki reklamowe po raz kolejny okazały się Niemcy. Na drugim miejscu uplasowała się Rosja, a za nią Wielka Brytania, Brazylia i Włochy.

Źródło: Kaspersky Lab