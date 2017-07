Klienci banków coraz bardziej cyfrowi

Konsumenci są coraz bardziej cyfrowi i nasz raport jednoznacznie pokazuje, że dotyczy to również klientów banków. 52% respondentów posiadających smartfon, dokonuje przelewów przy jego użyciu. Coraz rzadziej natomiast odwiedzamy placówki banków – przyznaje się do tego 28%. respondentów naszego badania, z czego 34% nie pamięta terminu ostatniej wizyty. Lubimy naszymi finansami zarządzać przy użyciu laptopa lub smartfona. To sygnał dla sektora e-finansów do zwiększania dostępności i poszerzania udogodnień cyfrowych dla konsumenta. Kluczem do sukcesu jest całkowicie scyfryzowana ścieżka klienta, bo to ona decyduje o poziomie postrzegania nowoczesności i przyjazności banku. Rozwiązania cyfrowe takie, jak webinaria, czaty dają możliwość budowania relacji z klientem poprzez edukację z zakresu usług bankowych i nie mam tu na myśli typowych ofert sprzedażowych, ale edukację merytoryczną, która w rezultacie przełoży się na wyniki sprzedażowe i wizerunkowe banków.

Bank w domu i w kieszeni

Posiadanie konta w przynajmniej jednym banku deklaruje 80% badanych Polaków. Najrzadziej korzystanie z usług bankowych deklarują mieszkańcy wsi, a także osoby w najstarszej i najmłodszej grupie wiekowej. Tu odsetek posiadaczy konta bankowego utrzymuje się w przedziale 55-60%. W przypadku konsumentów korzystających z urządzeń mobilnych, z usług przynajmniej jednego banku korzysta 9 na 10 osób. Najczęściej badani konsumenci deklarują korzystanie z usług takich banków jak PKO BP, mBank, ING Bank Śląski, Pekao SA i Millenium Bank.

m-przelewy

Polacy wykorzystują swoje konto internetowe do realizacji średnio 2 aktywności związanych z finansami. Najczęściej przez Internet konsumenci robią przelewy (61%) Wykonywanie przelewów za pomocą smartfona zadeklarowało 52% posiadaczy tych urządzeń, przy czym aż 41% realizujących m-przelewy wskazało, że są to zwykle takie same przelewy jak klasycznie realizowane na laptopie, a 27% wskazało, że w zasadzie większość przelewów robi już korzystając ze smartfona.

Karta liderem form płatności

Karta debetowa i szybki przelew to najczęściej wykorzystywane przez Polaków produkty finansowe i transakcyjne. Przelew tradycyjny jest najczęściej wybierany przez osoby z grupy wiekowej 55+ (27%), natomiast najmłodsi, w wieku 15-18 lat, preferują płatność SMS-em (23%). Osoby korzystające z urządzeń mobilnych korzystają ze znacznie większej liczby produktów finansowych i transakcyjnych niż pozostali.

Jeśli chodzi o najczęstsze formy płatności realizowane na co dzień w różnych okolicznościach, Polacy wskazali płatność kartą (28%), następnie gotówką (27%) oraz przelewem (18%).

Najczęściej wykorzystywaną przez Polaków metodą płatności okazała się płatność kartą płatniczą, którą wybrało jako dominującą 28% badanych. Co ciekawe, płatność kartą jest najpopularniejsza wśród osób w wieku 45-54 lata.

Coraz mniej gotówki w portfelu

Popularność e-płatności przekłada się na spadek ilości gotówki w portfelu. Aż 1⁄4 badanych przyznała, że w ogóle nie nosi przy sobie gotówki. Najczęściej wskazywana przez Polaków kwota posiadanej gotówki w portfelu to kilkadziesiąt złotych. Banknoty i monety częściej posiadają w kieszeni osoby w wieku 25-34 lata (30%).

Pełny raport.