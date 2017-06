Klawiatura i zestaw słuchawkowy dla graczy. Przegląd #sprzęt

CELERITAS II to nowa e-sportowa klawiatura - w jej konstrukcji postawiono na powtarzalność i wyczucie momentu zadziałania naciśniętego klawisza. Stąd nowy sprzęt charakteryzuje się optymalnym, dobrze wyczuwalnym skokiem i oporem klawiszy oraz eliminacją niezamierzonego podwójnego naciśnięcia (dzięki przełącznikom optycznym). Dzięki funkcji 100% N-Key Rollover naciśnięcie każdego klawisza monitorowane jest oddzielnie, co umożliwia prawidłową interpretację jednoczesnego wciśnięcia kilku klawiszy. Klawiatura ma też regulowane podświetlenie czerwonymi diodami LED (źródło: materiał prasowy firmy BenQ).

Motorola DP3661e to nowy radiotelefon o niewielkich rozmiarach - waży 290 g (z akumulatorem o pojemności 1700 mAh) lub 341 g (z akumulatorem w technologii IMPRES™ i pojemności 3000 mAh). Umożliwia pracę w trybie analogowym i cyfrowym. Obsługuje tryb bezpośredni, systemy łączności na dużych obszarach IP Site Connect oraz rozwiązania łączności trunkingowej Capacity Plus i opcjonalnie Capacity Max. Ma wysoką wytrzymałość i stopień ochrony IP68. Wyposażenie w system GNSS (GPS i GLONASS) oraz Bluetooth 4.0 we współpracy z aplikacją dyspozytorską ConSEL umożliwia pozycjonowanie radiotelefonu na mapie czy wewnątrz pomieszczeń (źródło: materiał prasowy firmy Aksel).

ROG (Republic of Gamer) Strix Fusion to jedno z ciekawych akcesoriów dla graczy z oferty firmy Asus. Jest to pierwszy na świecie zestaw, który umożliwia synchronizację oświetlenia RGB z zestawem słuchawkowym. Efekty świetlne (ASUS Aura Sync) mogą być sterowane za pośrednictwem technologii Bluetooth®. Pozwala to synchronizować wiele zestawów słuchawkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej na Android i iOS, co eliminuje konieczność przerywania rozgrywki. System jest wyposażony w wirtualny 7.1-kanałowy system surround, który łączy się z tunerami Essence marki ASUS (źródło: materiał prasowy ASUSa).

Plextor zaproponował kolejne rozwiązanie dysków SSD. M8Se to seria wykorzystująca interfejs PCIe 3.0x4 oraz protokół NVMe - dzięki temu parametry zapisu i odczytu są wyższe niż w przypadku tradycyjnych dysków SSD z interfejsem SATA – nawet do 2450 MB/s i 1000 MB/s podczas sekwencyjnego odczytu i zapisu. Dyski wyposażono w pamięć TLC NAND dostarczoną przez firmę Toshiba. Nośniki M8Se są dostępne w trzech wariantach: M8SeY - w adapterze PCI-E z radiatorem, M8SeG - z radiatorem, M8SeGN - bez radiatora do komputerów przenośnych. Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją producenta (źródło: materiał prasowy Plextor).

