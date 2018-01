Klarta Forste - oczyszczacz powietrza może być tani i skuteczny

Smog to trujący problem większości Polaków

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, choć istnieje od lat, stał się istotnie zauważalnym w styczniu 2017 roku, kiedy wystąpił tzw. epizod smogowy - większość mieszkańców kraju oddychała powietrzem o tragicznej jakości. Smog w Polsce to problem miast, wsi a nawet wielu miejscowości zdrojowych. Niska emisja, a więc ogrzewanie domów oraz ruch samochodowy sprawiają, że normy jakości powietrza choć są w Polsce najbardziej pobłażliwe, to niejednokrotnie przekraczane są nawet o 100%, 200% czy nawet 1000%.



Smog to mieszanina wielu chemicznych substancji, które w zdecydowanej większości są trujące, pogarszają koncentrację, osłabiają odporność i mogą być przyczyną wielu chorób. Szacuje się, że ze względu na złą jakość powietrza w Polsce umiera przedwcześnie blisko 50 tys. osób rocznie!

Klarta Forste - skuteczny oczyszczacz w czterech kolorach za 719 zł

Firma Klarta Poland Sp. z o.o. zaproponowała rozwiązanie problemu smogu, który bez przeszkód przenika do mieszkań, oferując wysokowydajny oczyszczacz powietrza Klarta Forste. Oczyszczacz ten dzięki trzem filtrom: wstępnemu, HEPA oraz węglowemu, który jest zintegrowany z zimnym filtrem katalitycznym, oczyszcza powietrze w pomieszczeniach o powierzchni nawet 38 metrów kwadratowych z pyłów PM10, pyłów PM2.5, lotnych związków organicznych (LZO) i wielopierścieniowym węglowodorom aromatycznym (WWA), do których zalicza się rakotwórczy beznoapiren. Oczyszczacz posiada dodatkowo funkcję jonizacji, która dostarcza jony ujemne, które równoważą szkodliwe działanie urządzeń elektronicznych oraz podnoszą walory powietrza, a przy tym pomagają walczyć z roztoczami, pleśnią i grzybami. Filtry stosowane w oczyszczaczu doskonale radzą sobie także z pyłkami roślin i innymi alergenami, więc oczyszczacz może pełnić swoją funkcję cały rok.

Ceny oczyszczaczy w Polsce wahają się od 500 zł do nawet 4000 zł za urządzenia, które można stosować w dużych pomieszczeniach do 100 metrów kwadratowych. Ceny oczyszczaczy powietrza Klarta Forste w szczycie sezonu wynosi 719 zł brutto, a w komplecie użytkownik otrzymuje oczyszczacz, zestaw filtrów oraz pilot zdalnego sterowania.



“Naszym głównym priorytetem działania na sezon 2017/2018 było dostarczenie skutecznego rozwiązanie problemu złej jakości powietrza w polskich domach przy relatywnie niskich kosztach tego przedsięwzięcia. Oferując oczyszczacz powietrza Klarta Forste udało nam się to zrealizować te założenia w 100%. Dobierając parametry urządzenia zachowaliśmy świetny stosunek jakości i możliwości do ceny. Mam też wrażenie, że jako jedyni w Polsce wyszliśmy poza schemat i do dobrego urządzenia dołożyliśmy fajny design. Klarta Forste jest dostępna w czterech wersjach: Gold, White, Rose i Black. Dostajemy sygnały od pierwszych klientów, że urządzenie się podoba, co dodatkowo cieszy z podjętych decyzji.” powiedział prezes Klarta Poland Sp z o.o., Filip Nakrewicz.

Czy tani oczyszczacz może być skuteczny?

Zdecydowana większość popularnych oczyszczaczy swoją skuteczność w likwidacji kurzu, pyłów i alergenów zawdzięcza filtrom HEPA znanym dobrze z odkurzaczy. W zależności od klasy takiego filtra może on zatrzymywać nawet więcej niż 99,99% pyłów o rozmiarze 0,3 mikrona, więc tzw. pyłów PM2.5. Niestety czym bardziej precyzyjny filtr, tym mniejsza przepuszczalność powietrza, co w oczyszczaczu wymusza większą pracę układu wentylatorów, którym ciężej przetłoczyć brudne powietrze przez szczelniejszy filtr. Dlatego wielu producentów stosuje w oczyszczaczach mniej precyzyjne filtry HEPA z podgrupy EPA - E10, E11 i E12, które mają odpowiednio skuteczności ≥ 85%, ≥ 95% i ≥ 99,5%.



W Klarta Forste zastosowano kompromis wybierając filtr E11 mający skuteczność ≥ 95%. Nie oznacza to wcale, że powietrze w pomieszczeniu będzie przefiltrowane tylko na 95%, bo to samo powietrze jest przepuszczane przez filtry wielokrotnie w ciągu godziny. Przykładowo dla pomieszczenia o powierzchni 12 metrów kwadratowych i wysokości 2.5 metra liczba cykli wyniesie około 9, więc ilość powietrza odpowiadająca pełnej kubaturze zostanie przepuszczona przez filtry 9-krotnie. To pozwala usuwać zanieczyszczenia do stanu bliskiego zeru już w przeciągu 15 minut. Dlatego skuteczność Klarta Forste w oczyszczaniu ze smogu i alergenów jest niepodważalna.



