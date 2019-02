Kilkadziesiąt e-aut dla Poczty Polskiej

Poczta Polska podjęła decyzję o dołączeniu do floty kilkudziesięciu aut elektrycznych. Chce rozpisać przetarg na ich pozyskanie. To efekt ubiegłorocznych testów tego typu pojazdów. Zaczął się też kolejny etap sprawdzania samochodów elektrycznych w codziennej pracy – tym razem o większej ładowności. Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej zaznacza, że elektryczne auta będą przyjazne mieszkańcom miejscowości, w których problemem jest hałas drogowy i komunikacyjne zanieczyszczenie powietrza.



Najnowocześniejsze typy samochodów do 3.5 tony o ładowności pow. 800 kg zasilanych prądem elektrycznym będą testowane w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Zabrzu, Krakowie i Pruszczu Gdańskim. To pierwsze tego typu testy w Polsce obejmujące samochody elektryczne o takiej ładowności – potrwają od połowy lutego do połowy maja br. Weźmie w nich udział osiem aut marek dostępnych na polskim rynku od niedawna: Renault Master Z.E., (wyjechał na polskie drogi w styczniu 2019 r.), Volkswagen e-Crafter (od czwartego kwartału 2018 r.), Maxus-Hitachi (od września 2018) oraz Mercedes e-Vito (od stycznia 2019 r.) w liczbie 5 egzemplarzy.



Testowane pojazdy to mało dostępne w naszym kraju nieliczne egzemplarze. Kierowcy Poczty Polskiej będą sprawdzać parametry techniczno-użytkowe, takie jak przyspieszenie, hamowanie, komfort jazdy i obsługi, sposób ładowania akumulatorów i możliwą do przejechania liczbę kilometrów. Po przeprowadzeniu testu każdy użytkownik sporządzi krótki opis i ogólną charakterystykę pojazdu.



W ubiegłym roku równolegle z testami pojazdów Poczta sprawdzała funkcjonowanie stacji ładowania tych aut. Tym razem testy ładowarek będą prowadzone w Warszawie, Zabrzu Pruszczu Gdańskim i Komornikach, gdzie urządzeń użyczą firmy: PRE Biel, kmt Ecotap Poland, Power EV (2 ładowarki).



Wiosną 2018 roku Poczta Polska przetestowała homologowane auta o ładowności do 800 kg. W testach brało udział 15 pojazdów kilku producentów: Citroen Berlingo, Melex 381, 382 i 391, Nissan e-NV200, Peugeot Partner, Renault Kangoo, Zeppelin Goupil G4 i G5, a także Komel – konwertyk Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych. Nadal trwa przedłużony etap testów elektrycznych pojazdów przeznaczonych dla listonoszy. Po zakończeniu i podsumowaniu podjęte zostaną decyzje o dalszych losach wprowadzania elektrycznych pojazdów dla listonoszy.

Źródło: Poczta Polska