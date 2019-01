Kilka zalet live streamingu

Dlaczego warto inwestować swoje pieniądze i czas w transmisje live? Jak dobrze wykorzystać ten kanał promocji? Poniżej przedstawiono fakty, które wskazują na korzyści, wynikających z wdrożenia do strategii marketingowej pomysłów wykorzystujących live streaming.

Retrospekcja

Przed 2016 rokiem w naszym kraju mało kto interesował się technologią pozwalającą na transmisję na żywo w Internecie. Rynek usług live streamingu w USA już w 2016 roku wyceniany był na ponad 30 miliardów dolarów. Niemniej jednak w Polsce poza kilkoma firmami oferującymi własne rozwiązania do live streamingu mało kto miał pomysł na to, co można z tą technologią zrobić. Oczywiście komercyjne transmisje - koncerty i wydarzenia sportowe od dawna można było obejrzeć w internecie. Sama technologia nie była jednak specjalnie popularna. Wszystko uległo zmianie wraz decyzją biznesową firm Facebook i YouTube, które postanowiły udostępnić tę usługę swoich użytkownikom za darmo. Od tego czasu rynek live streamingu także w naszym kraju zaczął rozwijać się w galopującym tempie. Dziś każdy z nas może „odpalić” swojego streama, korzystając z profilu na Facebooku czy YouTube. Skontaktować się ze swoimi odbiorcami, klientami i widzami. Zapytać ich o zdanie, angażować w akcje organizowane w ramach firmy. Prognozy biznesowe mówią wprost, iż rynek live streamingu w USA ma do 2021 roku urosnąć do 70 miliardów dolarów.

Niech przemówią liczby

Oto kilka ciekawych faktów z badania opublikowanego przez LiveStream:

63% użytkowników internetu w wieku 18-34 lat regularnie ogląda transmisje live w sieci.

78% użytkowników internetu ogląda transmisje live na Facebooku.

82% oglądających transmisje online preferuje posty wideo niż wpisy tradycyjne/treści pisane.

80% oglądających transmisje online twierdzi, że woli oglądać wideo niż czytać teksty na blogach.

45% widzów transmisji live deklaruje, że chętnie zapłaci za możliwość obejrzenia transmisji z koncertu ulubionego artysty lub meczu ulubionej drużyny.

67% oglądających transmisje live deklaruje, że chętnie zakupiłoby bilet na koncert/wydarzenie po obejrzeniu podobnego wydarzenia w ramach transmisji online.

Co daje live streaming?

Jedną z podstawowych zalet live streamingu, jaki znamy w obecnej formie, jest przede wszystkim łatwy dostęp dla odbiorców. Transmisje live możemy obejrzeć za pomocą swojego telefonu podłączonego do internetu. Możemy je oglądać, wykonując przy tym inne czynności, np. na spacerze, podczas treningu czy w podróży.

Transmisje online angażują widza dużo bardziej niż zwykłe treści wideo. Umożliwiają one bowiem interakcje na żywo ze swoim ulubionym twórcą, artystą, produktem czy z firmą. Dają szansę na poznanie go na żywo, jego reakcji i zachowań, pozwalają sprawdzić na własne oczy najbardziej pożądane cechy produktu.

Transmisjom online zwykle towarzyszą także otwarte dyskusje (chaty), do których wgląd mają zarówno widzowie jak i twórcy transmisji. Funkcjonalność ta jest dla każdego widza doskonałym sposobem na skontaktowanie się z danym twórcą lub firmą. Z kolei dla firmy jest szansą na zebranie opinii od klientów zainteresowanych produktem czy usługą.

Na koniec pamiętać musimy także o tym, że live streaming to także bardzo transparentny i autentyczny kanał przekazu. Transmisja na żywo jest bowiem najprostszym i najszybszym sposobem na to, by pokazać najlepsze cechy danego produktu czy usługi.

