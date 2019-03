Kilka wskazówek - jak otworzyć profesjonalny salon masażu?

Lokalizacja jest ważna, ale nie najważniejsza!

Jeśli chcesz prowadzić stacjonarny salon masażu, niestety lokalizacja będzie miała spore znaczenie. Najlepszym miejscem może okazać się osiedle, ale wbrew pozorom nie musi być w centrum miasta. Tu w godzinach szczytu najtrudniej dotrzeć, a korki mogą zniechęcić niejednego klienta, stąd lepiej pomyśleć o lokalizacji na obrzeżach miasta. Oprócz stacjonarnego salonu masażu, wartym inwestycji może okazać się biznes mobilny, zyskujący w dzisiejszych czasach na popularności. Dojazd do pacjenta będzie wymagał jednak pewnych poświęceń z twojej strony.

Wyposażanie

Otwierając salon masażu,ważną kwestią, którą należy dopiąć na ostatni przysłowiowy guzik jest odpowiednie wyposażenie. Bez niego ani rusz. Chodzi głównie o właściwe łóżko (leżankę) do masażu, które musi być przede wszystkim wygodne dla pacjenta i funkcyjne dla samego masażysty. Warto zainwestować w sprzęt najwyższej jakości. Więcej na ten temat można się dowiedzieć na stronie tej firmy, oferującej profesjonalny sprzęt do salonów masażu: https://activeshop.com.pl/meble-kosmetyczne/stoly-i-lezanki-do-masazu.html. Masażyści, którzy mają w zamiarze otwarcie biznesu mobilnego, powinni sięgnąć po łóżko lekkie i przede wszystkim składane, tak aby jego przenoszenie nie sprawiało żadnego problemu. Przyda się również odpowiedni samochód, w którym sprzęt będzie przewożony.

Strona i reklama

Otwarcie salonu masażu będzie wiązało się również ze stworzeniem firmowej strony, na której znajdą się dokładne informacje co do rodzaju oferowanych usług, ich cennik oraz dane kontaktowe. Wszystko powinno być przejrzyste, tak aby klient wiedział, czego może oczekiwać i z kim się kontaktować. Warto również zainwestować w dobrą reklamę, na początek mogą to być ulotki z promocją na start, które na pewno przyciągną potencjalnych pacjentów.

Profesjonalizm to podstawa!

Oprócz lokalizacji, wyposażenia i dobrej strony, ważne by być profesjonalistą w swojej branży. Zatem znaczenie będzie miało odpowiednie wykształcenie (fizjoterapia) oraz doświadczenie. Dobrze też inwestować w szkolenia. Liczy się również podejście do klienta, a to powinno być do każdego indywidualne. Pamiętajmy! To klienci gwarantują powodzenie, polecając usługi innym.