Kilka nowinek technologicznych dla każdego kierowcy

1. Lokalizator kluczy

Musisz koniecznie już wyjść, aby zdążyć do pracy, a kluczyki jak zwykle nie są na swoim miejscu? A może za każdym razem przed wejściem do domu tracisz czas na zlokalizowanie kluczy w torbie czy teczce, wśród masy innych rzeczy? Sytuacje typowe, a rozwiązanie bardzo proste – lokalizator. Urządzenie to składa się z nadajnika w postaci breloka, który przypinamy do kluczy oraz pilota np. w postaci smartofona – którego użycie w przypadku poszukiwania zguby uruchomi dźwięk nadajnika. Całość działa bez zakłóceń ze strony innych aparatów, dzięki wykorzystaniu mechanizmu podpisu elektronicznego - unikalnej pary kodów.

2. Rejestrator jazdy

Mówiąc inaczej: kamera samochodowa. To gadżet, który w ostatnim czasie zyskuje coraz większą popularność. Co za tym idzie, na rynku pojawiają się nieustannie nowe modele od kolejnych producentów. Zwolennicy tego typu urządzeń używają ich głównie ze względu na możliwość posiadania własnego, niepodważalnego materiału dowodowego na wypadek kolizji lub podejrzenia o wykroczenie. Dzięki odpowiednio dobranemu modelowi, będziemy w stanie przedstawić w takiej sytuacji dokładny przebieg zdarzenia. Entuzjaści cyfrowych pamiątek korzystają z kamer samochodowych często po prostu, aby rejestrować przebieg ciekawej trasy.

3. Samochodowy „budzik”

Długa trasa, senna pogoda, wokół jednostajny krajobraz, a kawa nie działa tak jak powinna? Duńczycy stworzyli gadżet, który dopilnuje, aby kierowca dojechał bezpiecznie do celu. Umieszczony na desce rozdzielczej, Anti Sleep Pilot śledzi kierunek jazdy i prędkość samochodu. Od czasu do czasu zwraca się także do kierowcy z prośbą o naciśnięcie odpowiedniego guzika – monitorując tym samym szybkość reakcji. Przed pierwszym użyciem należy spersonalizować urządzenie – odpowiadając na kilka pytań, które pozwolą określić potencjał ryzyka kierowcy. Anti Sleep Pilot sprawdza też naszą kondycję przed każdym wyruszeniem w trasę - określając status zmęczenia w danym dniu. Dzięki temu wykrywa momenty kryzysowe i sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym zaleca przerwanie jazdy.

4. Aplikacja do płacenia za parking

Umówione spotkanie, problem ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego, pośpiech, narastające nerwy, a na dodatek… brak drobnych. Każdy z nas zna uczucie niecierpliwego przeszukiwania samochodowych schowków i własnych kieszeni w poszukiwaniu bilonu potrzebnego do opłacenia postoju. Aby uniknąć tego typu sytuacji, warto skorzystać z aplikacji SkyCash mobiParking. Dzięki niej, w kilka sekund uregulujemy należność, zyskując przy tym czas i spokój. Ponadto kierowca zapłaci tylko za realny czas postoju w strefie płatnego parkowania. Usługa jest dostępna w ponad 50 polskich miastach. Aby z niej korzystać, wystarczyć pobrać aplikację na swój telefon, założyć i doładować konto oraz oznaczyć przednią szybę samochodu specjalną naklejką „mobiParking” . Kierowcy mogą je znaleźć w biurach związanych ze strefą płatnego parkowania w danym mieście.

5. Yanosik – komunikator dla kierowców

Yanosik to platforma komunikacji dla kierowców, której większości nie trzeba już przedstawiać. Dzięki stałemu rozbudowywaniu funkcjonalności, warto o niej jednak wspomnieć w tym zestawieniu. Dzięki aplikacji, dowiadujemy się na bieżąco o kontroli prędkości, utrudnieniach na drodze – wypadkach, blokadach, objazdach czy patrolach w okolicy. Natomiast funkcja Yanosik Parking by SkyCash poinformuje nas również o tym, czy przebywamy w strefie płatnego parkowania oraz czy w danych godzinach obowiązują opłaty i ile wynoszą. Umożliwi także szybkie, bezgotówkowe uregulowanie należności w razie potrzeby.

6. Power bank dla kierowcy dla telefonu i nie tylko

Rozładowany akumulator to zmora wielu kierowców. Silnik, który w najmniej odpowiednim momencie odmawia posłuszeństwa, potrafi przysporzyć sporo nerwów. Nie zawsze mamy akurat możliwość odpalenia samochodu, korzystając z czyjejś pomocy. Na rynku pojawiało się jednak rewolucyjne urządzenie, które pomoże rozwiązać ten problem. To power bank zdolny nie tylko do tego, aby naładować nasz telefon czy komputer, ale również… uruchomić silnik samochodu. Czy stanie się ulubionym gadżetem kierowców? Przynajmniej w okresie jesienno-zimowym, może być ciężko z nim konkurować.