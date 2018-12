Kilka istotnych zmian w prawie telekomunikacyjnym

Od wczoraj abonenci są chronieni przed niechcianymi SMS Premium, dzięki czemu będą mogli lepiej kontrolować swoje wydatki. Możliwe jest określenie progu kwotowego dla wydatków na usługi Premium na poziomie takim jak dotychczas – np. 35, 100, 200 zł lub całkowite zablokowanie tego typu usług (próg 0 zł) – co jest nowym rozwiązaniem.

Osiągnięcie wskazanego progu skutkuje zawiadomieniem abonenta i blokadą usług Premium. Jeśli abonent sam nie określi w umowie progu kwotowego, domyślnym progiem będzie kwota 35 zł.

Dotychczas nie było możliwości zablokowania bezpłatnych SMS-ów przychodzących. Efekt? Na telefony komórkowe dzieci trafiały np. treści o charakterze erotycznym, reklamujące jakiś portal, których rodzice nie mieli możliwości zablokować.



Nowelizacja umożliwia zablokowanie wszystkich usług Premium nawet, gdy są one bezpłatne, co ma znaczenie dla ochrony dzieci przed nieodpowiednimi treściami.



Abonenci będą bardziej świadomi z jakich usług Premium korzystają i kto tę usługę świadczy. Bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usługi abonent musi wyrazić zgodę na jej świadczenie. Na fakturze umieszczane będą informacje o numerze usługi Premium i rejestrze Premium prowadzonym przez regulatora rynku - Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzięki tym informacjom abonent będzie mógł ustalić do kogo kierować reklamację usługi.



Prezes UKE otrzymał nowe narzędzia ochrony abonentów przed nadużyciami. Będzie mógł m.in. nakazać operatorowi zablokowanie dostępu do numeru Premium lub pobierania opłat za usługę, a w przypadku niezrealizowania zakazu nałożyć na operatora karę. Regulator będzie mógł również nakazać podmiotowi realizującemu usługi Premium zaprzestanie świadczenia usługi.

Rusza system powiadamiania o zagrożeniach

Od dziś zaczyna działać w pełnej funkcjonalności system ostrzegania przed zagrożeniami zapewniający przekazywanie obywatelom wiadomości SMS o zbliżających się zagrożeniach.



W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, wprowadzanych nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne, kończy się pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami. Pilotaż realizowany był od 29 czerwca br. na podstawie listu intencyjnego podpisanego między Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych.



Na podstawie zmienionych przepisów ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie mają obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora RCB o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej.



Dyrektor RCB po otrzymaniu informacji o zagrożeniu przesyła ją operatorom sieci komórkowych, którzy niezwłocznie rozsyłają tekst do swoich abonentów. Abonent, jeśli znajdzie się w obszarze zagrożenia dostanie na swój telefon SMS oznaczony jako ALERT RCB, informujący o rodzaju zagrożenia, jego lokalizacji, a także źródle ostrzeżenia. Celem przekazania tej informacji jest umożliwienie obywatelom podjęcia z odpowiednim wyprzedzeniem działań mających na celu uniknięcie zagrożenia. Komunikaty będą dotyczyły m.in. możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Umowy w formie dokumentowej

Od teraz dostawca usług musi poinformować konsumenta przed zawarciem umowy, jakie formy zawierania umów oferuje. O tym w jaki sposób umowa jest zawierana decyduje ostatecznie konsument. Abonent zawierając umowę w formie dokumentowej, treść umowy, swoją zgodę na jej zawarcie oraz regulamin i cennik otrzyma od dostawcy usług na trwałym nośniku (np. na papierze, płycie CD). Dzięki temu będzie mógł w każdej chwili sięgnąć do dokumentów określających warunki świadczenia usługi.



Abonent decyduje, w jaki sposób chce otrzymywać od swojego dostawcy wszelkie zawiadomienia o zmianach dokonanych w umowie, regulaminie lub cenniku (na adres korespondencyjny, adres e-mail). W przypadku, gdy tego nie określi otrzyma ich treść na trwałym nośniku, w postaci odpowiadającej tej w jakiej zawarł umowę.

Uproszczone wzory formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej

Wchodzi w życie również rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej, które przedsiębiorcy obowiązani są przekazywać Prezesowi UKE. Dane te zostały ograniczone do tych, które mają dla Prezesa UKE rzeczywistą wartość analityczną, a ich przekazywanie nie stanowi nadmiernego obciążenia dla obowiązanych podmiotów.



Akt wprowadza tylko 9 w miejsce 13 formularzy. Zmniejszeniu ilości formularzy towarzyszy znaczące „odchudzenie formularzy” poprzez zmniejszenie liczby pól do wypełnienia.



Akt wprowadza możliwość przekazywania danych w formacie XML - dane dotyczące rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych mogą być przekazywane w formacie XML za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych przez Prezesa UKE.



Wzory formularzy mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, bez względu na osiągane przychody.

Zgłoszenie do rejestru numerów Premium

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie.



Rozporządzenie ustala wzory zgłoszeń, za pomocą których podmioty realizujące dodatkowe świadczenie będą informowały Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) o świadczonych usługach Premium.



Wzory zgłoszeń zostały opracowane w sposób prosty i przejrzysty. Ułatwi to przekazywanie informacji podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie. Natomiast Prezes UKE będzie mógł sprawnie przetwarzać zebrane w ten sposób dane.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji