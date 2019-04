Kilka faktów o programistach na podstawie badania Stack Overflow Developer Survey, w którym wzięło udział niemal 90 tys. respondentów

W skrócie:

Najszybciej zyskującym popularność językiem programowania jest Python. Wyprzedził już Javę, a szybciej rośnie tylko Rust.

Stereotypy o świecie IT niestety nie biorą się znikąd: ok. 90 proc to mężczyźni, ok. 70 proc. to biali Europejczycy.

Większość z aktywnych zawodowo kodować zaczyna naprawdę wcześnie: w wieku nastoletnim.

Programiści z Europy są największymi pesymistami, optymistów najłatwiej znaleźć w Chinach.

Inicjacja programisty

Na świecie większość programistów zaczęło swoją przygodę z kodowaniem jako nastolatkowie. Ponad połowa programistów pierwsze linijki kodu napisała w wieku 12-17 lat. Autorzy badania zwracają jednak uwagę na to, że dane zawyżają programiści z krajów wysoko rozwiniętych, jak Australia czy Wielka Brytania. W Indiach czy Brazylii przygoda z programowaniem następuje znacznie później. Niestety później niż mężczyźni zaczynają też kodować kobiety.

Z drugiej strony - mimo statystycznie wczesnego startu - ponad 40 proc. praktykujących w zawodzie ma krótsze, niż 5-letnie doświadczenie koderskie, czytamy w raporcie.

Pasje? Programowanie

Specyfikę świata IT pokazuje kolejna informacja: dla ponad 80 proc. przebadanych programowanie to... pasja! Zdaniem Marcina Tchórzewskiego, założyciela Coders Lab tylko takie osoby tak naprawdę sprawdzą się w świecie IT. - Jeśli dla kogoś jedyną motywacją są wysokie zarobki, które po kilku latach od startu kariery rzeczywiście przyjdą, to nie zajdzie zbyt daleko - uważa ekspert.

Z tego może wynikać, że przygniatająca większość programistów (ponad 80 proc.) na własną rękę uczy lub uczyło się nowych języków czy środowisk programowania. Sześciu na dziesięciu ankietowanych brało udział w oficjalnych kursach online, a czterech na dziesięciu ma swój wkład w tzw. open-source’owe oprogramowanie.

Najpopularniejszym językiem programowania wciąż jest JavaScript

Programuje w nim prawie siedmiu na dziesięciu programistów. Na kolejnym miejscu są HTML/CSS (63 proc.) oraz SQL (54 proc.). Python uzyskał największe zainteresowanie wśród programistów w zeszłym roku, wyprzedzając Javę. Wysoko w zestawieniu pozostaje PHP, C++ i C#.





Ciekawą obserwacją twórców badania jest to, że programiści z Europy Zachodniej należą do najbardziej pesymistycznych. Optymizm bije za to od chińskich specjalistów IT. Jak zmierzono tę zmienną? Zapytano, czy osoby urodzone dzisiaj będą miały lepszą przyszłość, niż ich rodzice.

Co najbardziej uwiera programistów w pracy?

Tu odpowiedzi znacznie różnią się w zależności od płci. Mężczyźni nie znoszą zlecania im zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z kodowaniem. Kobiety wskazują natomiast na toksyczne relacje i niesprzyjające otoczenie w pracy.

Programista = biały mężczyzna pochodzący z Europy?

Świat IT nie jest wolny stereotypów, które wciąż znajdują swoje potwierdzenie w liczbach. Znaczna większość przebadanych programistów to mężczyźni białej rasy. - Jeśli zobaczymy porównanie wszystkich respondentów najnowszego badania i studentów, którzy też zostali przebadani, to jasne jest, że w ciągu kilku-kilkunastu lat proporcje się nieco zrównają. Będziemy mieli więcej reprezentantów branży m.in. z Azji i Bliskiego Wschodu - tłumaczy Marcin Tchórzewski z Coders Lab.

W badaniu Stack Overflow tylko 11 proc. ankietowanych stanowią kobiety, natomiast platforma zwraca uwagę, że wg amerykańskiej Bureau of Labor Statistics, kobiet w IT (przynajmniej w Stanach Zjednoczonych) jest ok. 20 proc.

A jak jest w Polsce?

Kobiety stanowiły zaledwie 6 proc. wszystkich programistów z Polski biorących udział w badaniu Stack Overflow. Tymczasem według innego raportu, dotyczącego polskiego rynku - „Kobiety na politechnikach 2018. Rewolucja informatyczek?”, w roku akademickim 2017/18 udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych wyniósł 14,3 proc. Choć to wciąż znaczna mniejszość, to jednak w roku 2017 na studia informatycznego zostało przyjętych o 1,1 tys. więcej dziewczyn zostało niż w 2016. Z kolei w pierwszym roku (2013) działania szkoły programowania założonej przez Tchórzewskiego 100 proc. absolwentów stanowili mężczyźni. Rok później odsetek kobiet wynosił 20 proc., ale w 2018 roku już 30 proc. absolwentów to były kobiety.

Kogo przebadano?

Wśród 90 tys. respondentów z całego świata najwięcej zajmowało się full-stack’iem (ok. 52 proc.), na drugim miejscu znalazł się back-end (50 proc.), a na trzecim front-end (33 proc.) - procenty nie sumują się, bo wypełniający ankietę zaznaczali wszystkie opcje, które ich dotyczą. Większość respondentów pochodzi z Europy (35 tys.), Ameryki Północnej (25 tys.) i Azji (18 proc.), ale nie zabrakło przedstawicieli Ameryki Południowej, Australii i Oceanii oraz Afryki (zbliżona liczba badanych - od 2,5 do 3,5 tys.). Wśród Polaków średni wiek badanych wyniósł 28,4 lat. Pełne wyniki dostępne są na StackOverflow.com.

Źródło: Coders Lab, Profeina