Kieszonkowe projektory MoGo marki XGIMI trafią do sprzedaży w Polsce

Ostre i jasne obrazy

Projektory MoGo wyposażono w technologię DLP od XGIMI, która odpowiada za czysty, przejrzysty obraz. Urządzenia wyświetlają treści w natywnych rozdzielczościach - 960 x 540 pikseli (MoGo), 1920 x 1080 pikseli (MoGo Pro). Obsługują również formaty video do 4K Ultra HD, co przekłada się na ostrosć obrazu. Projektory cechuje również wysoka jasność - 210 ANSI lumenów (MoGo), 250 ANSI lumenów (MoGo Pro). Sprzęty pozwalają także na emisję obrazów o przekątnych ponad 100 cali.

Jakość dźwięku

Seria MoGo ma dostarczać dobrą jakość dźwięku dzięki zaawansowanym podwójnym 3-watowym głośnikom od firmy Harman/Kardon. Projektory mogą pełnić funkcje zewnętrznych głośników Bluetooth i umożliwić słuchanie do 300 utwór na jednym pełnym naładowaniu. W urządzeniach znajdują się gniazda słuchawkowe typu minijack 3,5 mm.

Rozrywka non-stop

Kieszonkowe projektory posiadają systemy Android TV 9.0 (z możliwością aktualizacji). Gwarantuje to dostęp do sklepu Google Play i wybór ponad 4000 aplikacji. Ta właściwość daje również możliwość skorzystania z gier na platformę Android, np. Final Fantasy, Minions i NBA Jam. Sympatycy konsol Switch, PlayStation i Xbox podłączą urządzenia do MoGo i MoGo Pro. Ponadto propozycje marki XGIMI są kompatybilne z Asystentem Google i zostały wyposażone w Chromecast, co powoduje, że można strumieniować zawartość z zewnętrznych urządzeń.

4 godziny ulubionego filmu na jednym ładowaniu

W MoGo i MoGo Pro zastosowano baterie o pojemnościach - 10 400 mAh. W ten sposób użytkownicy otrzymują mobilne sprzęty, oferujące możliwość oglądania ulubionych filmów do 4 godzin i słuchanie muzyki do 8 godzin, jednorazowo ładując projektory. Za sprawą źródeł świateł LED, obrazy powinny być ostre, wyraźne i jasne przez cały okres eksploatacji urządzeń. Wbudowane w projektory diody LED zapewniają 30 000 godzin świecenia.

Automatyczne korekcje zniekształceń

Wystarczy umieścić projektory MoGo pod dowolnym kątem, a opatentowana inteligentna korekcja zniekształceń (tzw. Keystone Correction) wyreguluje obraz do ponad 40 stopni zarówno w pionie, jak i w poziomie, aby zapewnić najlepszą jakość oglądania.

Porty, łączność, wymiary i cena

MoGo i MoGo Pro mają taką samą liczbę złączy. Wśród portów wejściowych można znaleźć HDMI 2.0, USB 2.0 i DC. Portem wyjściowym jest tutaj minijack 3,5 mm. Za łączność urządzeń odpowiadają Wi-Fi Dual-band 2.4/5GHz i Bluetooth 4.2/5.0. Wymiary i waga jest dokładanie taka sama w obydwu sprzętach – 146x105.5x94 mm i 0,9 kg. Cena MoGo wynosi 1999 zł, a MoGo Pro kosztuje 2599 zł.