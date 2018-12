Kierunek - samodzielność! 10 propozycji prezentów dla dzieci

Odpowiedniej wielkości i ozdobione wzorem zwierzątka solidne sztućce Gerlacha świetnie sprawdzą się jako prezent dla dziecka, które już w jedzeniu sztućcami ma trochę wprawy, ponieważ nóż i widelec są ostre. Poważne sztućce dla poważnej osoby :-).

Solidne i wydajne Lenovo 15,6" dla młodego obywatela cyfrowego - sprawdzi się zarówno jako narzędzie pracy w szkole i w domu, jak i miejsce rozgrywki w ulubioną grę.

Jeśli planujecie wyjazd narciarski, własne narty do samodzielnych zjazdów dla najmłodszego uczestnika jasno pokażą, kto jest ważnym partnerem tej wyprawy!

Dzieci, które obserwują szyjącego rodzica albo lubią ubierać swoje lalki w nowe ciuchy albo już poszukują elementów własnego stylu, ucieszą się z maszyny do szycia. Co ważne z punktu widzenia tych starszych (9-11 lat) - to nie jest zabawka, tylko małe urządzenie AGD!.

Zimy mamy ostatnio tak łagodne, że jeśli mały elf znajdzie pod choinką taki zielony pojazd, zapewne nie będzie musiał czekać z próbami na zewnątrz do wiosny...

Zasłyszane w szkolnej szatni, z nutką zazdrości "Huawei to jest drogi telefon!". To już wiemy, którędy iść po lans. A z punktu widzenia rodzica - warto wybrać wytrzymały smartfon dobrej jakości, ale niekoniecznie z najwyższej półki cenowej.

Znacie dzieci, które zamiast gry na tablecie wolą nową książkę? Albo takie, które na czytanie mogą poświęcić każdą chwilę? Czytnik e-booków nie tylko zapewni im dostęp do masy książek, ale też ułatwi czytanie lektur (może poza "Szkołą latania"). Jeśli wybierzesz ekran z podświetleniem, skończy się czytanie przy latarce pod kołdrą.

Agnieszka i Marcin Kręgliccy, właściciele kilku popularnych restauracji zapraszają nastolatki na przygodę z gotowaniem. Jeśli Twoja pociecha zawsze ma swój kawałek ciasta do ugniatania pierogów czy jest w stanie sama udekorować setki pierników, na pewno poczuje się doceniona, mogąc zaprosić domowników na własnej roboty posiłek z kuchni polskiej.

Własny pojazd z napędem zamiast dziecięcej zabawki? Tak właśnie na hulajnogę elektryczną mogą patrzeć trzecio-czwartoklasiści.

100 punktów do lansu, niezawodność, rozrywka i inwestycja w edukację. Klasyczny iPad z pamięcią 32GB i wi-fi ucieszy młodego cyfrowego obywatela, a świadomym rodzicom pozwoli uczynić z niego narzędzie rozwoju.