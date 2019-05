Kiedyś mały warsztat, teraz duży gracz na rynku meblarskim

Montowo koło Grodziczna na Ziemi Lubawskiej – produkowane tu meble łazienkowe poznali już ludzie z 24 krajów świata. Produkty OEM (Original Equipment Manufacture) firmy ORiSTO cieszą się największym uznaniem w Skandynawii (zwłaszcza w Szwecji) i w Niemczech. Firma cały czas zwiększa sprzedaż w krajach ościennych: na Litwie, w Rosji, na Słowacji i w Niemczech.

Własna droga do sukcesu

Przez ostatnich 6 lat przychód ORiSTO zwiększa się o 15% każdego roku. W 2018 roku wyniósł on 71 mln zł. Udało się to osiągnąć, dzięki wyprodukowaniu 280 tysięcy brył meblowych. Pytany o źródło sukcesu, Krzysztof Ornowski - szef firmy - podkreśla czynniki niekoniecznie najpopularniejsze we współczesnym biznesie. Na pierwszym miejscu wymienia rodzinne tradycje rzemieślnicze, sięgające 1933 roku, gdy jego dziadek założył mały warsztat stolarski, w którym produkował wozy konne i koła do nich.

Zdaniem szefa firmy, wielkie znaczenie dla ostatecznego sukcesu ma też zakorzenienie w miejscu, z którym jego rodzina jest związana od pokoleń. Ono – jak zaznacza – zawsze skupiało ludzi przedsiębiorczych: tu kwitły handel i drobna wytwórczość, a obecnie biznes na dużą skalę (jak na tak małe miasteczko). Uśmiecha się, przyznając, że Polacy z innych stron kraju nazywają mieszkańców Ziemi Lubawskiej „ludźmi specyficznymi”.

Budowanie zaufania

Prezes ORiSTO przyznaje, że cele firmy są precyzyjnie sformułowane na najbliższych 5 lat. Zakładają ugruntowanie pozycji na rynku, m.in. zwiększanie udziału marki własnej w obrotach firmy.

Równie ważne jest to, by jego firma była najlepszym pracodawcą w regionie, zapewniając swoim pracownikom, obok pewności zatrudnienia, interesujące pakiety socjalne i zdrowotne oraz szereg atrakcji sportowo-kulturalnych.

