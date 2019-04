Kiedyś kołatki, teraz smart home

Za najstarszy system powiadamiania domowników o osobach oczekujących za drzwiami uważa się kołatkę. Wynalazek ten, najprawdopodobniej pojawił się w średniowieczu, gdyż w większości zabytkowe kołatki charakteryzuje romański i gotycki styl. Zazwyczaj miały one kształt głowy lwa i uchwyt, którym w prosty sposób uderzano w drzwi. Umieszczane były na drzwiach, a także bramach domów. Kołatki z pewnością były skuteczniejsze niż pukanie do drzwi, jednak często kołatanie nie zawsze było słyszane. Co gorsza, z czasem miejsce pod uchwytem niszczyło się od stukania.

Pociągnij za sznurek a...

…dzwonek się odezwie. Mowa o kolejnym pomysłem na to, aby powiadomić gospodarzy domu o przybyciu. Gość, czekający przed domem, dawał znać osobom wewnątrz, pociągając za sznurek, dzięki czemu dzwonek rozbrzmiewał nad wejściem.

Elektryczna rewolucja

Zarówno kołatki, jak i dzwonki ze sznureczkiem, zostały niemal w całości wyparte przez dziewiętnastowieczny wynalazek, jakim jest dzwonek elektryczny. Powstało wiele różnych typów tego urządzenia, jednak za twórcę przewodowego dzwonka, który po naciśnięciu przycisku wydaje dźwięk, uważa się Josepha Henry'ego. W XX wieku, elektryczne dzwonki stały się czymś zupełnie powszechnym i w nieco ulepszonej formie są używane do dzisiaj.

Widzę cię i słyszę

Kolejnym etapem ewolucji było pojawienie się urządzenia z kamerą. Zamiast przez wizjer w drzwiach, domownik mógł zobaczyć potencjalnego gościa na ekranie. Dzwonek zmienił się więc w inteligentne rozwiązanie monitorujące ewoluując następnie do urządzeń smart home. Teraz w takich urządzeniach, obraz zza drzwi ukazuje się na przeważnie dotykowym ekranie. Wizjer połączony z Wi-Fi pozwala na monitorowanie tego, co dzieje się za naszymi drzwiami, również z poziomu mobilnej aplikacji. Umożliwia ona również odbieranie wideopołączeń w rozdzielczości HD i rozmowę z osobą po drugiej stronie, przy wykorzystaniu smartfona. Inteligentny czujnik ruchu powiadamia nas zaś o tym, że ktoś zbyt długo znajduje się przed drzwiami.

Technologia rozwija się w niesamowitym tempie. Jakie rozwiązania przyniesie przyszłość? Zobaczymy.

