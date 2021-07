Kiedy wprowadzić w firmie automatyzację marketingu

Automatyzacja marketingu, definicja

Interesują nas trzy kierunki działań: orientacja na nabywcę, integracja działań marketingowych i w efekcie skuteczność w postaci zwiększonej rentowności.

Aby ją osiągnąć, potrzebna jest ogromna wiedza dotycząca konsumentów różnych grup produktów. Informacje, nawet te dostępne, znajdują się w rozproszeniu wymagającym czasochłonnych zabiegów analitycznych. Upraszczając ten proces, decydujemy się na automatyzację marketingu, czyli technologię przeznaczoną dla firm B2B oraz B2C, dzięki której marketing, sprzedaż i obsługa posprzedażowa jest pod pełną kontrolą, zarówno na etapie gromadzenia danych, jak i ich analizy.

Narzędzia marketing automation, wykorzystanie:

e-mail marketing;

lead nuturing;

inboun marketing;

badanie efektywności kampanii (Google Ads, Lead Ads);

projekty landing page;

kontakt z klientem (pop-up, chat).

Połączenie narzędzi do automatyzacji marketingu z systemem CRM zapewnia skuteczną kontrolę nad opracowaną strategią marketingową.

Automatyzacja marketingu, kiedy wprowadzić?





Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy dziennie trzeba wysłać setki maili skierowanych do konkretnych osób. Dodatkowo do zrobienia jest jeszcze lista subskrybentów i kwalifikacja leadów. To codzienność, która nie dość, że pochłania masę czasu, to jeszcze często nie przynosi oczekiwanych efektów. A gdyby ten proces zautomatyzować, a energię poświęcić na wdrażanie nowych pomysłów?

Widoczne przeciążenie, a często i znużenie pracowników jest sygnałem, że nadszedł czas wdrożenia automatyzacji z pomocą i z udziałem istrategy.

Firmy, które korzystają z tego rozwiązania, otrzymują leady lepszej jakości, a co za tym idzie, zamykają więcej transakcji. Proste, prawda?

Kto pyta, nie błądzi

Niezwykle ważne jest, by wprowadzając narzędzia do automatyzacji, dokładnie zapoznać się z funkcjonalnością wszystkich narzędzi. Chodzi o to, by angażując minimum wysiłku, osiągnąć maksimum korzyści. Wszystkie pytania możesz zadać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zyski pojawią się zaraz potem.