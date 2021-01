Kiedy warto wybrać do spania materac kieszeniowy?

Do tej pory zawsze spałeś na materacu sprężynowym. Cenisz sobie jego wytrzymałość i elastyczność. Ale tym razem szukasz czegoś, co zwiększy komfort snu nie tylko Twój, ale i osoby śpiącej obok Ciebie. Właśnie dlatego szukasz materaca kieszeniowego, który łączy w sobie zalety sprężynowego i piankowego. Jaki model jest wart uwagi? Podpowiadamy!

Dlaczego materac kieszeniowy Hilding jest najlepszym wyborem?

Wielu producentów dostępnych na rynku materacy kieszeniowych stosuje podobne rozwiązania. Marka Hilding przy wykorzystaniu najnowszych technologii zdecydowała się na produkcję materacy kieszeniowych dla wymagających klientów. To, co ich wyróżnia na tle konkurencji to dbałość o ergonomię, mikroklimat i higienę snu oraz wytrzymałość produktów. Konstruowane na bazie sprężyn kieszeniowych materace marki Hilding mają właściwości prozdrowotne, w tym antyalergiczne. W tej kategorii Hilding Pasodoble nie ma sobie równych. To bardzo twardy materac skonstruowany o myślą o solidnym wsparciu każdej partii ciała.

Prozdrowotne właściwości materacy kieszeniowych

Materac kieszeniowy Hilding Pasodoble to siedmiostrefowe sprężyny, trzycentymetrowa pianka Flexifoam oraz dodatkowe wzmocnienie. Z jednej strony włóknem kokosowym, z drugiej naturalnym włóknem z agawy. Jest to więc produkt dwustronny. A to oznacza, że możesz zmieniać jego stronę w zależności od potrzeb. Taka konstrukcja materaca zapewnia doskonałe wsparcie dla kręgosłupa i mięśni, a jednocześnie sprawia, że z łatwością dopasowuje się on do krzywizn ciała. Nie ma więc znaczenia, czy będziesz spać całą noc, czy położysz się jedynie na krótką drzemkę. Za każdym razem wstaniesz zregenerowany i pełen energii. Optymalnie sprężysty i elastyczny materac Pasodoble możesz kupić aż w siedmiu różnych rozmiarach (80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200 i 180x200). Z łatwością więc dopasujesz go do ramy swojego łóżka.

Komu materac kieszeniowy przypadnie do gustu?

Szukając odpowiedniego dla siebie materaca zapewne dużo czytasz. Jeśli trafiłeś chociaż raz na portal www.zdrowykregoslup.pl doskonale wiesz, że twarde materace polecane są głównie przy bolach kręgosłupa czy mięśni. Ale także dla osób o zwiększonej wadze czy seniorów i tych, którzy po prostu lubią spać na twardym podłożu. Materac kieszeniowy Hilding Pasodoble zyskał status wyrobu medycznego. Jest więc rekomendowany jako wsparcie profilaktyki dla wad postawy. Z tego względu świetnie sprawdzi się w pokoju nastolatka czy osoby, która prowadzi siedzący tryb życia. Ponadto został wyposażony w dwa rodzaje pokrowców (do wyboru). Antyalergiczny, wiskozowy Tencel oraz miękki i delikatny Velvet z mikrokapsułkami w środku. Oba są szczególnie polecane astmatykom i osobom z alergią na roztocze.

